RUGBY. ''Antoine Dupont ne jouera pas neuf tout le match'', Toulouse va-t-il essayer d'embrouiller le Leinster ?

Le Stade Toulousain défie le Leinster ce samedi à Dublin en demi-finale de la Champions Cup. Ugo Mola a-t-il mis au point une stratégie pour battre les Irlandais ?

RUGBY. Leinster/Toulouse, ''potentiellement le meilleur match de l'histoire'' de la Champions Cup ?Le match entre le Leinster et le Stade Toulousain a focalisé toutes les attentions cette semaine. Il faut dire que cette demi-finale de Champions Cup a des faux airs d'Irlande/France. Il plane au-dessus de ce choc un vent de revanche pour les Tricolores. Auront-ils cette fois-ci ce qu'il faut pour battre les Irlandais après avoir été dominés dans le Tournoi mais aussi à ce stade de la compétition l'an passé ? Les absences de Sexton, Lowe et Henshaw pourraient être préjudiciables pour les pensionnaires de l'Aviva Stadium. Mais ils ont largement de quoi tenir la dragée haute aux hommes d'Ugo Mola pendant 80 minutes. Nul doute que ce dernier a parfaitement étudié cet adversaire afin de le battre pour la première fois sur sa pelouse depuis 1997 ! Quelle stratégie les Toulousains vont-ils mettre en place pour tenter de battre ce redoutable adversaire ? RUGBY. CHAMPIONS CUP. Quelle stratégie pour le Stade Toulousain pour battre le Leinster ?Relever le défi physique sera à n'en pas douter une des clés. Tout comme la discipline et le jeu au pied. Il ne faudra pas rendre trop de ballons. Mais également éviter de trop se fatiguer en attaque comme en défense. Bref, c'est un match compliqué qui s'annonce. "Ce sport a une double particularité : tu dois à la fois t'adapter à l'adversaire, mais aussi rester sur ce que tu maîtrises dans ton jeu", a ainsi commenté l'entraîneur haut-garonnais en conférence de presse via le Midi Olympique. Il estime que Le Leinster est aujourd'hui l'équipe la plus performante dans beaucoup de domaines. "À nous d'endiguer cette équipe sur ses points forts tout en conservant notre force." Mola compte ainsi sur la polyvalence de ses ouailles pour perturber le Leinster. " Pour nous, le numéro est juste ce qui nous permet de mettre quinze noms sur la feuille de match." RUGBY. CHAMPIONS CUP. Quel plan a prévu le Leinster pour contenir la menace Antoine Dupont ? On pourrait donc très bien voir Antoine Dupont quitter son poste de demi de mêlée pour glisser à l'ouverture. Laissant Romain Ntamack évoluer au centre. Le capitaine du XV de France sera en effet surveillé par les Irlandais. Lui laisser plus de libertés sur le pré pourrait potentiellement ouvrir des espaces pour ses coéquipiers. Il faudra aussi le soulager de certaines tâches comme cela avait été le cas pendant le Tournoi. Juan Cruz Mallia pourrait aussi être amené à quitter son aile. "Une fois le match lancé, il n'y a plus vraiment de numéro dans notre système." On sait également que Thomas Ramos a excellé à l'ouverture sous les couleurs de Toulouse par le passé. Tandis que Flament, aligné en troisième ligne, a été excellent dans la cage pendant le 6 Nations avec les Bleus. Le Stade Toulousain pourrait donc être amené à s'adapter son la physionomie de la rencontre. Mais aussi de manière à brouiller les cartes face à une défense qui pourrait manquer de repères au centre. Notamment en l'absence de Henshaw remplacé par Ngatai qui n'a plus joué depuis janvier. Une chose est sûre, ce match pourrait bien être l'un des plus beaux jamais vus dans cette compétition.