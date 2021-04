RUGBY. ANALYSE. George Ford va t-il révolutionner la manière de frapper le ballon à XV ?

Avez-vous vu la manière dont George Ford s'amuse à frapper la balle sur les chandelles ces derniers temps ? Des "spiral bomb" impossibles à attraper en l'air...

On a beaucoup parlé, questionné, débattu sur le fait que l’abondance du jeu au pied soit un fléau du rugby moderne, dernièrement. Avec au moins un élément relativement factuel : bien qu’il soit généralement devenu un élément majeur de la stratégie d’une équipe, le jeu au pied à toutes les sauces bride aussi le potentiel offensif de certaines formations autant qu’il frustre le spectateur. L’Angleterre n’a-t-elle pas été mille fois plus dangereuse lorsqu’elle a choisi de déplacer le ballon et d’aller chercher les qualités des Watson, May et Slade sur les extérieurs contre la France il y a un peu moins de trois semaines, plutôt que face à ce même adversaire en décembre dernier ? Lors de cette finale d’Autumn Nations Cup (et d’autres) ou elle « arrosa» le fond de terrain tricolore toute l’après-midi sans même lever la tête et en snobant les coups qu’il y avait à jouer dans les couloirs… Jusqu’à faire dire à sir Clive Woodward, à la tête du XV de la Rose en 2003 notamment : « les joueurs jouent comme des robots programmés, tapant au pied sans fin et sans but. »

Bref, vous avez compris l’idée. Qu’il est loin le temps où l’on tapait simplement loin devant lorsqu’il y avait péril en la demeure ! D’ailleurs, les gratteurs étant si efficaces aujourd’hui et le jeu de dépossession de plus en plus à la mode (surtout chez Fabien Galthié), les botteurs cherchent aussi à souvent piéger un adversaire toujours mieux préparé. C’est ainsi que l’on vit tout dernièrement le retour de quelques façons de botter le ballon assez surprenantes de nos jours. La belle ogive ? Stuart Hogg en est notamment l’un des derniers défenseurs sur le circuit international depuis ses débuts en pro’, et ce n’est pas son oscar pour le « Bouthier d’or » face aux Bleus vendredi dernier qui dira le contraire.