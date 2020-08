Rugby Amateur : un plan B pour la reprise de la saison ?

Si le flou entoure la reprise des clubs au niveau professionnel, existe-t-il un plan B pour le niveau amateur ?

C'est le 4 septembre que la saison de TOP 14 doit redémarrer. Mais les clubs seront-ils prêts ? Depuis deux semaines, plusieurs d'entre eux ont été touchés par le Coronavirus. Montpellier vient de suspendre ses entraînements, et les joueurs du Stade Français Paris ont été placés en isolement pour une semaine. Bref, le flou entoure cette reprise...

Quid des amateurs ?

Coronavirus : placé une semaine en isolement, le Stade Français sera-t-il prêt pour la reprise ?C'est le 13 septembre que les championnats de Fédérale 1, Fédérale 2 et Fédérale 3 doivent reprendre. Et s'il n'est pas directement concerné par les compétitions fédérales, Florian Grill doit gérer le championnat territorial en Île-de-France, soit les équipes d'Honneur à la 4e Série. Le président de la Ligue IDF explique : "Je ne peux pas parler pour l’ensemble des ligues, mais en Île-de-France, on a imaginé deux hypothèses : une reprise à la Toussaint, et une reprise en janvier. C’est important de prévoir un plan B, j’espère que c'est le cas pour toutes les ligues."

S'il précise que la décision ne viendrait pas de la Ligue - "dans ce genre de situation, il y a une hiérarchie, et une cascade de décisions qui part de l’Etat, qui va ensuite vers la Fédération puis aux ligues" - celui qui se présente à la présidence de la FFR ne veut pas verser dans le catastrophisme :

En Île-de-France, on est en pointe sur le rugby à 5, donc c’est une éventualité à laquelle on a pensé. Sur 150 clubs, on a pratiquement 100 clubs qui ont une section de rugby à 5. Si la possibilité nous était donnée, on serait en capacité d’organiser quelque chose. On pourrait jouer sans contact sur grand terrain (le rugby à 5 se joue sur demi-terrain en largeur, ndlr), pourquoi pas à 10vs10… Là, on parle de plan C. Mais il est trop tôt pour être dans le catastrophisme. J’ose espérer qu’on puisse avoir une saison qui se déroule à peu près normalement. Au moins d’un point de vue sportif.

Reste à connaître les stratégies des autres ligues, et de la FFR concernant les divisions fédérales. Pour rappel, un joueur amateur contrôlé positif doit être mis en quarantaine pour le sortir du périmètre de l’équipe.

