RUGBY. Alldritt et trois Toulousains dont Dupont et Marchand, nommés pour le titre de meilleur joueur européen de l'année

L'EPCR a dévoilé la liste des joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur européen de l'année. On trouve trois joueurs du Stade Toulousain et un Rochelais.

Qui succédera à Josh van der Flier au titre de meilleur joueur européen de l'année ? L'Irlandais est encore en lice et pourrait réaliser le doublé. L'EPCR a dévoilé la liste des joueurs nommés. On retrouve trois joueurs du Stade Toulousain et un seul du Stade Rochelais, le 3e ligne Grégory Alldritt. Antoine Dupont, qui a déjà reçu la récompense en 2021, ainsi que ses coéquipiers Julien Marchand et Emmanuel Meafou représentent le Top 14. Notez que le Leinster est particulièrement mis en avant puisque Doris, Osborne et Ringrose font partie des quinze joueurs en lice pour le titre. Gavin Coombes du Munster s'invite également pour représenter l'Irlande tandis que l'Angleterre n'a qu'un seul joueur en lice, Daly des Saracens. Notez que pour leur première participation à la Champions Cup, les Sharks possèdent quatre représentants, soit autant que le Leinster : Siya Kolisi, Eben Etzebeth, Makazole Mapimpi et Hendrikse. Les Sud-Africains vont-ils rafler les deux titres ? VIDEO. CHAMPIONS CUP. Qui s'attendait à cette action de génie d'Eben Etzebeth ? Pas les Harlequins en tout cas !La liste des quinze nommés sera ensuite réduite à cinq joueurs après les demi-finales en avril par une combinaison du vote du public et de l’avis du jury d’experts dont Habana, Goode et Yachvili. "À noter que, si certains joueurs non retenus dans la liste initiale se distinguent pendant la phase éliminatoire, alors ils pourront être intégrés à la liste restreinte", précise l'EPCR. Les votes seront de nouveau ouverts et le vainqueur de l’édition 2023 sera annoncé à l’issue de la finale de la Champions Cup, le 20 mai à l’Aviva Stadium de Dublin.

Liste des nommés pour le Prix EPCR du Joueur de l’Année 2023 :

Grégory ALLDRITT (Stade Rochelais)

Gavin COOMBES (Munster Rugby)

Caelan DORIS (Leinster Rugby)

Elliot DALY (Saracens)

Antoine DUPONT (Stade Toulousain)

Eben ETZEBETH (Cell C Sharks)

Jaden HENDRIKSE (Cell C Sharks)

Siya KOLISI (Cell C Sharks)

Makazole MAPIMPI (Cell C Sharks)

Julien MARCHAND (Stade Toulousain)

Emmanuel MEAFOU (Stade Toulousain)

Jamie OSBORNE (Leinster Rugby)

Garry RINGROSE (Leinster Rugby)

Justin TIPURIC (Ospreys)

Josh VAN DER FLIER (Leinster Rugby)