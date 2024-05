RUGBY. A vos calculettes, les phases finales de Pro D2 réservent-elles encore des surprises ?

La Pro D2 rendra bientôt son verdict et dans seulement deux journées, nous connaîtrons les six équipes qualifiées. Nous avons sorti nos calculettes, faisons les comptes.

Vannes et Provence en demi-finale

Bien que la suite du classement laisse place au doute, nous connaissons d'ores et déjà les deux premières équipes qualifiées pour les demi-finales. En tête avec 87 points, Vannes est un leader solide qui est installé dans cette position depuis plusieurs dizaines de journées.

Juste derrière, Provence Rugby est aussi un gros morceau du championnat, et compte 86 unités ! Pour départager les deux équipes, pas le droit à l'erreur d'un côté comme de l'autre. Par chance, les gros poissons de cette Pro D2 recevront chacun un match à domicile.

La semaine prochaine, Vannes aura fort à faire avec la réception de Brive, qui viendra sans doute jouer une place dans le Top 6, et donc sa saison ! Ensuite, direction Agen, qui n'a plus rien à jouer. Pour Provence, un déplacement compliqué s'annonce à Biarritz, qui joue sa survie. La semaine d'après, pas simple non plus avec la réception de Grenoble, qui compte bien rester dans le Top 6.

Quoi qu'il en soit, ces deux-là joueront les demi-finales, et au vu du calendrier, le classement ne devrait pas changer d'ici à la fin de la phase régulière.

RUGBY. Billy Vunipola tasé et arrêté : quel impact sur son transfert à Montpellier ?

Béziers, Grenoble et Dax en bonne posture

Ensuite, dans un mouchoir de poche, se tiennent Béziers avec 76 points, Grenoble avec 74 unités et Dax avec une longueur de moins. Les trois équipes sont tout de même dans de bonnes conditions avant les dernières journées, car Mont-De-Marsan est à 69 points.

Pour Béziers, la troisième place leur tend les bras, car les Biterrois vont recevoir Nevers qui a du mal hors de ses bases, avant de jouer à Angoulême, qui est déjà sauvé. Pareil pour Grenoble, qui ne devrait pas bouger de cette quatrième position avec la réception de Colomiers, et un voyage dans le sud de la France, à Aix.

Néanmoins, le promu Dax devra être solide en accueillant Agen, et espéré prendre des points sur la pelouse de Nevers. Derrière, Mont-De-Marsan a un calendrier plutôt abordable avec un déplacement à Montauban, en manque de confiance, et la réception de la lanterne rouge, Rouen.

Nevers et Brive en embuscade

Pour Nevers, tout reste à jouer dans ce championnat, car l'USON est à égalité de points (69) avec le Stade Montois. Les coéquipiers de Le Bourhis s'attaquent d'entrée à un gros morceau en allant à Béziers, puis recevront Dax, qui est un danger à l'extérieur.

Pour Brive, si l'affaire semble mal embarquée, numériquement rien n'est encore scellé. Les hommes de Pierre-Henry Broncan devront obligatoirement l'emporter à Vannes pour rêver d'une troisième place, puis gagner avec le bonus offensif à domicile contre le BO lors de la dernière journée. Ces derniers vont aussi devoir compter sur une défaite de Nevers et de Mont-de-Marsan.

Les affiches probables

En jouant aux pronostiqueurs, nous nous sommes imaginé les futures affiches des phases finales de Pro D2. Pour commencer, nous pensons que Vannes terminera premier de la phase régulière et recevra donc une demi-finale à domicile. Même scénario pour Provence Rugby selon nous.

Ensuite, au vu de la forme et du calendrier qui attend Béziers, nous partons pour une troisième place bien méritée pour les Biterrois, et la réception du sixième et dernier qualifié. Pour cette position, nous avons tranché, et nous misons sur le Stade Montois, qui devrait à sa place.

Ensuite, Grenoble devrait être en mesure de tenir la distance face à Dax, et ainsi s'octroyer le droit de jouer à domicile. Pour Dax, une cinquième place honorable cette année et une victoire contre Agen la semaine prochaine suffira pour la conserver.

VIDEO. CHAMPIONS CUP. 7 Essais, 1 Leçon de Rugby : Toulouse avait imposé son style face aux Harlequins