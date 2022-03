RUGBY À 7. Les nouvelles étapes du Supersevens dévoilées pour la saison 2022

La LNR a dévoilé cette semaine qui accueilleront les 3 étapes estivales de l'In Extenso Supersevens cette année. Il s'agit de Perpignan, La Rochelle et Pau.

Cette fois, le sud-est n'aura pas l'occasion de recevoir le championnat professionnel des clubs de rugby à 7. Si l'évènement avait fait étape à Aix-en-Provence l'an passé, l'In Extenso Supersevens restera exclusivement dans l'ouest cette saison. Comme en 2021, le format consistera en trois étapes estivales, avant la grande finale qui sera une nouvelle fois organisée à La Paris Défense Arena, le 19 novembre. D'abord, tous les acteurs se rendront à Perpignan, où Aimé-Giral les accueillera le samedi 13 août 2022. La semaine suivante et comme l'an dernier, le stade Marcel-Deflandre de La Rochelle sera l'un des hôtes du circuit, le samedi 20 août. Et puis, retour dans le Béarn où les Palois, vainqueurs de l'étape aixoise en 2021, recevront la 3ème manche dans leur Hameau, une semaine plus tard.

VIDEO. TCHIK-TCHAK : la légende Dan Norton déposée comme un bleu en finale Supersevens

Enfin, notez que le sud-ouest, toujours lui, sera gâté cette année, puisqu'on rappelle que l'élite du Sevens Mondial, le World Sevens Series, posera ses valises à Toulouse le week-end du 20 au 22 mai. La Ville rose verra donc passer les Perry Baker, Jordan Conroy ou Marcos Moneta dans son antre d'Ernest-Wallon, histoire que le 7 vienne définitivement garnir le panier rugby de tous les amoureux du beau jeu, en 2022...

Rugby à 7. Toulouse accueillera une étape des World Rugby Sevens Series 2022