RUGBY. À 40 ans passés, Matt Giteau raccroche les crampons pour de bon !

C'est un monument du rugby mondial qui prend sa retraite ! Le polyvalent trois-quarts australien a décidé de mettre un terme à sa carrière, après plus de 20 ans passés sur les terrains de rugby du monde entier.

Une gigantesque carrière

C'est alors hier soir (heure française) que Matt Giteau, sur ses réseaux sociaux, a tenu à adresser un message à ses fans et à l'ensemble de la planète rugby, pour annoncer sa retraite du rugby professionnel. Après avoir tout raflé, ou presque, le célèbre centre casqué des Wallabies va pouvoir enfin regarder derrière lui, et prendre conscience du parcours effectué ces 20 dernières années. Matt Giteau, c'est tout simplement 103 sélections avec l'Australie, dont deux finales de Coupe du monde en 2003 et 2015, et un titre du Rugby Championship en 2015. Mais surtout, c'est avec Toulon que Giteau aura tout gagné, affichant un palmarès impressionnant en seulement 6 saisons. Ce dernier aura remporté 3 boucliers de Brennus (2012, 2013 et 2016), ainsi que 3 Coupe d'Europe d'affilée (2013, 2014 et 2015), une première dans l'histoire de la compétition. De plus, Matt Giteau avait été aussi élu meilleur joueur de la saison 2013-2014 à l'occasion de la Nuit du Rugby 2014. Il faisait partie des "galactiques" de Toulon, aux côtés de Jonny Wilkinson, Bryan Habana, Ma'a Nonu, les frères Armitage ainsi que Juan Smith ou encore Bakkies Botha. Plus récemment, l'Australien jouait depuis 2021 pour les Giltinis de Los Angeles, le club dont son ami, Adam Ashley-Cooper, avait été joueur, quelques années avant lui. Au total, Matt Giteau aura commencé sa carrière en 2003, et joué pas moins de 363 matchs de rugby professionnel, en inscrivant 2037 points, ce qui est littéralement pharamineux ! Surtout, ce dernier aura révolutionné à sa manière le poste de trois-quarts centre, bien que le garçon ait aussi évolué à l'ouverture, par son intelligence de jeu et sa capacité à anticiper chacune des actions de ses adversaires. Pourtant, du haut de son mètre 78, et de ses 85 kg, Giteau était loin d'avoir le plus gros gabarit, mais sa vivacité dans les duels et son jeu au pied lui ont permis de faire partie des meilleurs joueurs de sa génération.

Je voulais juste annoncer ma retraite du rugby à XV professionnel. J'ai passé la moitié de ma vie à jouer à ce grand jeu professionnellement, et à tous mes nombreux entraineurs, membres du personnel, arbitres et juges de touche. Et bien sûr, un grand merci à mes nombreux coéquipiers qui m'ont aidé à jouer et à grandir en tant que joueur et que personne. Tant de grandes amitiés créées et beaucoup de souvenirs incroyables.

Néanmoins, Giteau pourrait retrouver le Top 14, lui qui s'était confié quelques mois auparavant sur sa nouvelle vie aux États-Unis, et qui avait glissé son désir d'intégrer le staff de Toulon : "J'adorerais entraîner Toulon, je pense que je pourrais aider les trois-quarts." L'histoire n'est alors peut-être pas finie entre Giteau et la rade...