RUGBY. A 25 ans, un Néo-Zélandais arrête temporairement sa carrière à cause d’un cancer

Le joueur des Auckland Blues Cameron Suafoa a annoncé qu’il était atteint d’un cancer et qu’il mettait un terme à sa carrière jusqu’à sa guérison.

A travers une vidéo postée sur le compte X des Auckland Blues postée ce dimanche, Cameron Suafoa a déclaré mettre sa carrière en pause suite à la fatigue ressentie à cause de son traitement.

Life's bigger than rugby



In November 2023, Cameron Suafoa received some life changing news.



Hear his story. pic.twitter.com/teek9LvUPL — The Blues (@BluesRugbyTeam) April 14, 2024

Le seconde ligne a été diagnostiqué d’un cancer en novembre dernier à l’âge de 25 ans. Il a ensuite suivi un traitement par radiothérapie.

Le joueur qui a représenté les Maori All Blacks a continué à jouer cette saison pour son club des Blues, et ceux malgré une ablation d’une tumeur au dos fin 2023.

Toujours positif, Cameron Suafoa compte bien faire son retour en Super Rugby le plus tôt possible, dès qu’il sera guéri.

Pour l'instant, c'est comme ça. Je ne peux pas changer le fait que je traverse cette épreuve. J'espère que je reviendrai plus fort et plus en forme.’’

Au début de son traitement, le joueur passé par North Harbour et Tasman a même joué son 20e match de Super Rugby, sous les couleurs de la franchise d’Auckland.

Un match où il est rentré en tant que remplaçant, pour participer à la courte victoire de son équipe face aux Waratahs (12-10).

Puissant et dynamique, Cameron Suafoa a exprimé tout son talent en inscrivant notamment un bel essai contre les Fijian Drua.