RUGBY. 6 NATIONS. La clé de France/Angleterre selon Jauzion ? Ne pas laisser espérer les Anglais

Yannick Jauzion, ancien international français, s’est confié à RMC au sujet du dernier match décisif entre la France et l’Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations.

RUGBY. 6 Nations. Lièvremont espère que la France va ''martyriser'' l'AngleterreDans une longue interview pour RMC, Yannick Jauzion, ancien centre du XV de France, s’est exprimé sur cette nouvelle génération de Bleus et plus précisément sur l’énorme choc qui les attend ce week-end. Un match qu’il connait bien, puisqu’en 2010, lors du dernier Grand Chelem français, les Tricolores avaient aussi affronté l’Angleterre lors de la dernière rencontre pour remporter le Graal. Une rencontre que les Français avaient remporté in extremis sur le score de 12-10. Dans cette nouvelle génération, même s'il la trouve très différente, l’ancien centre français retrouve un point commun avec son groupe qui avait réussi à remporter le grand chelem en 2010 : « Des similitudes, il y en a probablement. Je parlais de la cohésion du groupe… Après, l’équipe d’aujourd’hui est vraiment différente. Ça n’a rien à voir, ce n’est pas du tout la même histoire, le même passé. » Pour lui, si cette équipe de France montre des choses plus qu’intéressantes avec le ballon, c’est bien la défense qui est réellement le point fort de ces Bleus : « Les succès de l’équipe de France ont toujours été basés principalement sur la défense. La conquête et la défense. Et ça le sera toujours d’ailleurs. Là, ils ont été accompagnés par quelqu’un de spécialiste (Shaun Edwards) qui a beaucoup apporté. Et on sent qu’ils maîtrisent. Car ce qui a été impressionnant au pays de Galles, c’est qu’ils ont beaucoup défendu, mais avec très peu de pénalités sifflées contre eux. »

Il donne également son avis quant au Crunch ô combien important qui attend les Français ce samedi. Il tente d’enlever la pression en rappelant que ce match est uniquement du bonus pour le groupe. Ce n’est pas un match éliminatoire de Coupe du Monde, mais juste un petit plus que pourrait s’offrir cette magnifique équipe. Plus précisément, il tient quand même à mettre en garde nos Bleus sur leur adversaire du jour : « J’ai l’impression qu’ils sont bien physiquement dans ce Tournoi, ils ont un dix (Marcus Smith) qui leur apporte une autre façon de jouer qu’auparavant et ils auront envie de démontrer. Les Anglais, ils veulent dominer. Alors oui, je pense qu’on sera très solides en défense, mais il ne faudra pas les laisser espérer. » Les Français sont prévenus…

