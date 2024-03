RUGBY. 6 nations. Un Tricolore de retour au meilleur moment pour le XV de France, mais sera-t-il aligné ?

En vue du match contre le Pays de Galles et l'Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations, le XV de France pourrait récupérer le deuxième ligne Paul Willemse.

VIDÉO. RUGBY. 6 Nations. Carton rouge pour Danty, le XV de France en difficulté contre l’Italie

Après un temps d'arrêt forcé, Paul Willemse, le colosse du MHR, est de retour. À 31 ans, le deuxième ligne a vu sa suspension se terminer. Le Sud-Africain d'origine se prépare à revêtir à nouveau le maillot montpelliérain ce samedi à Oyonnax. Un retour très attendu pour le pack du MHR.

L'expérience malheureuse contre l'Irlande, soldée par un carton rouge pour un plaquage dangereux, semble derrière lui. Willemse, après avoir purgé sa sanction de quatre semaines réduite à trois, grâce à une formation aux plaquages, est prêt à montrer l'exemple sur le terrain. RUGBY. XV de France. ''Les équipes trop propres ne gagnent rien'', Paul Willemse refuse le rôle du méchantFace à l'importance capitale du match de ce week-end pour le MHR, l'enthousiasme de Patrice Collazo et de son staff est palpable. Ils savent l'impact que peut avoir un joueur de la trempe de Willemse dans les moments clés.

Mais il pourrait ne pas être titulaire comme nous l'apprend le Midi Libre. Tyler Duguid a été très bon et le Tricolore pourrait manquer de rythme. Il pourrait donc entrer en cours de rencontre.

Reste à savoir si cette reprise en club sera suffisante pour convaincre Fabien Galthié de rappeler Willemse dans le cadre du Tournoi des 6 Nations 2024. Pour rappel, le XV de France doit affronter le Pays de Galles le 9 mars à Cardiff avant de retrouver l'Angleterre le 16 mars à Lyon. RUGBY. Pour le doux et tendre Schalk Burger, Paul Willemse n’a fait que ''suivre les instructions''L'encadrement tricolore portera sans doute un oeil attentif à la performance de son deuxième ligne si d'aventure il participe à la rencontre de samedi. Outre sa puissance et son expérience, son envie pourrait être un plus pour les Bleus après des prestations laborieuses dans la compétition.

Mais sera-t-il considéré par Galthié et ses adjoints ? En son absence, Galthié et ses adjoints ont offert sa chance à Posolo Tuilagi. D'abord comme finisseur puis comme titulaire. Le jeune catalan a répondu aux attentes et montré un énorme potentiel. Va-t-il à nouveau jouer une quarantaine de minutes avant de laisser sa place ? RUGBY. 6 Nations. XV de France. Posolo Tuilagi, seule belle éclaircie dans la grisaille tricolore ?Alors que beaucoup militent pour que l'encadrement amène du sang neuf chez les Bleus, Willemse pourrait rester à la maison au profit d'Alexandre Roumat. Troisième ligne à Toulouse, il est entré dans la cage lors du 6 Nations aux côtés de l'expérimenté Romain Taofifenua.