RUGBY. 6 Nations. Quelle équipe de France aligneriez-vous face à l'Italie ? A vos votes !

Quelle composition pour le premier match de l'équipe de France de rugby face à l'Italie dans le Tournoi des 6 Nations ? On vous laisse voter !

Vos Matchs de Rugby Italie/France et Toulouse/Bayonne à quelle heure et sur quelle chaîne ?Italie/France, c'est déjà dimanche ! Près d'un an s'est écoulé depuis le Grand Chelem de l'équipe de France de rugby. Les Bleus de Galthié remettent déjà leur titre en jeu. Le 15 de France n'a pas été épargné par les blessures si bien que certains éléments importants manquent à l'appel. Cependant, l'ossature tricolore est présente et devrait être alignée face aux Transalpins dimanche à Rome. Malgré tout, il pourrait y avoir quelques nouveautés sur la feuille de match en l'absence notamment de Lucu ou de Mauvaka. Qui sera le remplaçant d'Antoine Dupont ? Baptiste Couilloud ou Nolann Le Garrec ? Qui pour remplacer l'excellent Toulousain Julien Marchand en fin de partie quand il aura gratté 50 ballons à son habitude ? Le Toulonnais Baubigny ou le Castrais Barlot ? Et à l'arrière, vous êtes plutôt team Jaminet ou team Ramos ? La polyvalence de ce dernier pourrait le desservir au moment d'annoncer les titulaires. En attendant de connaître la composition officielle qui sera annoncée vendredi, on vous propose de voter pour composer votre équipe de France. 15 de France. Ce sport est-il le petit secret de Thomas Ramos pour être si bon face aux perches ?