RUGBY. 6 NATIONS. Moins bling-bling que Maro Itoje, Thibault Flament est-il plus performant que l'Anglais ?

Nous ne sommes plus qu'à quelques heures du crunch, et après l'annonce des compositions, la tension est de plus en plus présente. Un duel des plus intéressants sera aussi à observer.

Loin d'être aussi médiatique que Maro Itoje, Thibault Flament se construit peu à peu une solide réputation sur le terrain. Il faut dire que, les trajectoires des deux joueurs sont bien différentes, et que durant ces dernières années, l'exposition n'a pas été la même pour ces grands gaillards. Véritable icône du rugby anglais, Maro Itoje jouit d'une notoriété rare pour un joueur évoluant en seconde ligne ! Annoncé comme la pépite du XV de la Rose, Itoje est devenu en quelques années une référence au poste, bien que les avis quant à sa cote de popularité se divisent. Samedi, leurs routes se croiseront de nouveau en sélection, et nous pourrons comparer ces deux profils de joueurs loin d'être différents !

6 NATIONS. L'Angleterre avec Farrell sur le banc pour défier le 15 de France

3 ans d'écart, et pourtant !

Bien que les deux hommes n'aient que 3 ans d'écart, l'expérience qu'ils ont engrangée dans leur carrière est loin d'être identique, et même aux antipodes. En effet, du haut de ses 28 ans, Maro Itoje est un des "papas" de la sélection anglaise, et compte déjà 66 sélections avec le XV de la Rose, et 6 avec les Lions britanniques ! De plus, il a été nommé à trois reprises pour être "joueur de l'année", un record historique pour un joueur anglais ! Itoje a entamé en septembre sa 9e saison professionnelle, lui qui a fait ses débuts en 2013, à seulement 18 ans. Pour Flament, c'est une tout autre histoire, et le colosse de 2m03 a connu l'équipe de France il y a peu, lors de la tournée d'automne de 2021. À ce moment-là, ce dernier n'avait qu'une saison de Top 14 dans les pattes, lui qui venait des Londons Wasps en 2020. D'ailleurs, sa carrière professionnelle n'a commencé qu'en 2019, en Angleterre, ce qui est tout sauf commun ! Avec les Bleus, Flament n'a connu la défaite qu'une seule fois en 15 sélections, et a longtemps été le porte-bonheur de nos Bleus.

6 Nations. Danty vs Lawrence, duel de chars d'assaut au milieu du terrain

Deux poisons sur un terrain

Si nous faisons la comparaison aujourd'hui, c'est en grande partie car le style de jeu de ces guerriers se ressemble. Depuis quelques matchs, Thibaud Flament a pris une nouvelle envergure dans le 15 de France, et se montre de plus en plus décisif en défense, où son activité devient indispensable. Face à l'Irlande, le Toulousain a réalisé 28 plaquages, pour seulement un échec, ce qui a été le record du match, bien évidemment. Pouvant évoluer en troisième ligne également, le géant traîne parfaitement sa carcasse durant 80 minutes, sans baisser de régime pour autant. Côté anglais, Itoje est connu et reconnu pour être un véritable poison pour les attaques adverses. Sans cesse, le joueur des Saracens mettra les mains sur le ballon, passera les bras dans un maul ou accrochera les maillots au bord des rucks. Une activité débordante qui use les équipes qui se frottent à lui. De plus, les deux joueurs sont d'excellents sauteurs, et s'affirment comme étant des leaders de leur sélection dans ce domaine. Néanmoins, bien que Flament n'ait pas l'expérience que possède Itoje, il semble pourtant avoir une longueur d'avance en attaque, où il est très à l'aise ballon en main. Son passé et sa formation de trois-quarts lui ont permis d'acquérir une technique individuelle remarquable, ce qui lui permet de passer régulièrement les bras après contact pour ses partenaires. Ce week-end, nul doute que ces deux-là vont se livrer une guerre sans merci, d'autant plus si la pluie vient s'abattre sur Twickenham.

6 Nations. Owen Farrell, puni face au 15 de France pour ses stats au pied ?