RUGBY. 6 Nations. Mais au fait, depuis quand parle-t-on de Grand Chelem dans le Tournoi ?

Ce samedi, l'équipe de France a la possibilité de décrocher le 10e Grand Chelem de son histoire. Savez-vous depuis quand on utilise ce terme ?

PRONOSTICS. La France va-t-elle faire tomber l'Angleterre et glaner le Grand Chelem ?Ce samedi, l'équipe de France de rugby a l'occasion de décrocher le 10e Grand Chelem de son histoire en battant l'Angleterre au Stade de France. Ce qui rapprocherait les Bleus du Pays de Galles (12) et de l'Angleterre qui compte 13 Grands Chelems dans son histoire. Ce sont les Gallois qui ont pour la première fois remporté tous leurs matchs en 1908. Mais à l'époque, la France ne faisait pas partie du Tournoi. Après son intégration en 1910, c'est une nouvelle fois le Pays de Galles qui a réussi la performance de décrocher quatre victoires de rang. Néanmoins, on ne parlait pas à l'époque de Grand Chelem. Le terme "Grand Slam" en anglais serait apparu pour la première en 1957. Pourtant, le XV de la Rose en comptait déjà six à son palmarès.

#RugbyTrivia l'expression « Grand Chelem » apparaît pour la 1ere fois dans The Times du 16 mars 1957, sous la plume de Uel Titley, au matin du 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 qui peut donner la Triple Couronne, la Calcutta Cup et le Tournoi des 5 Nations (invaincu) à l'Angleterre.



— Frederic Humbert (@Frederic) March 18, 2022

Cette année-là, les Anglais avaient dominé le Pays de Galles 3 à 0, puis l'Irlande 6 à 0, la France 9 à 5 et encore l'Écosse 16-3. C'est à la veille de ce dernier match face aux Écossais que le journaliste Uel Titley avait employé les termes "grand slam". Il les réemploiera le lendemain pour évoquer ce premier Grand Chelem depuis 1928. Et puis on le verra également chez la concurrence.

Coïncidence (ou pas!), le Daily Telegraph titre aussi sur le «Grand Slam» anglais le 17 mars 1957…



Le mot est lancé ! Même s’il faudra encore du temps pour le lire dans la prose officielle de l’IRB ou des Home Nations, longtemps très frileuses pour officialiser ce titre



— Frederic Humbert (@Frederic) March 18, 2022

Selon l'historien du rugby Frederic Humbert, l'appellation ne sera véritablement officialisée que plus tard par les instances du rugby.