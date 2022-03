RUGBY. 6 Nations. ''C'est violent'', lance Galthié après le forfait de Penaud et Taofifenua

Le Covid s'est invité chez les Bleus et a perturbé la composition de l'équipe de France pour le match du Tournoi des 6 Nations face au Pays de Galles.

RUGBY. 6 Nations. Equipe de France. Retour de Villière, deux forfaits avant le Pays de GallesLa composition de l'équipe de France a été impactée par les forfaits de deux joueurs importants : Damian Penaud et Romain Taofifénua. Le Clermontois et le Lyonnais ont été testés positifs à la Covid. Ce qui a poussé le staff tricolore à revoir ses plans concernant sa composition à la dernière minute. "Je suis très triste pour ces deux joueurs. Ils ont appris ce matin qu'ils étaient isolés alors qu'ils faisaient leurs valises. C'est violent. Pour l'avoir connu, je peux en témoigner, c'est violent psychologiquement. Une pensée pour eux, leur famille et leurs copains qui sont dans la composition. Mais on doit continuer et les gars qui rentrent sont prêts." À noter que Damian Penaud et Romain Taofifenua étaient les seuls joueurs à avoir participé à tous les Tests pour la France en 2021. L'absence du premier oblige Fabien Galthié à titulariser Yoram Moefana à l'aile une fois de plus. Le Bordelais, qui était joueur supplémentaire pour ce match, avait été très bon en Écosse. Il passera un nouveau test grandeur nature à Cardiff. "Il faut s'adapter. On est une équipe qui doit être complémentaire n'importe où, n'importe quand et avec n'importe qui." Ces absences ont eu un impact sur le banc. Ainsi Matthis Lebel, qui était déjà revenu à Toulouse, gagne sa place dans les 23 pour la première fois dans le Tournoi à l'instar de Mohamed Haouas. Le Toulousain rejoindra les Bleus cet après-midi. On note qu'il n'y aura que cinq avants et non six chez les remplaçants. Ils auront un rôle important à jouer en tant que finisseurs face à un adversaire qui ne lâche rien jusqu'au coup de sifflet final. D'autres tests devraient être effectués avant le match. Ce qui pourrait conduire l'encadrement à modifier une nouvelle fois sa composition. "On s'y prépare", a commenté Fabien Galthié.