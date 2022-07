RUGBY. 5 matchs, 4 défaites… Joe Rokocoko détaille le principal défaut des All Blacks

Le 28 juillet dernier, l’un des meilleurs ailiers All Blacks de l’histoire a fait le bilan de sa sélection et pointe le manque de confiance de ses successeurs.

Il s’est illustré pendant longtemps et encore aujourd’hui, il réside dans les esprits de nombreux fans de rugby. L’ailier néo-zélandais aux 68 matchs en sélection pour 48 essais s’est livré auprès du Midi Olympique. Dans un entretien, il évoque ce qui, selon lui, fait cruellement défaut aux actuels All Blacks. L’ancien joueur de l’Aviron Bayonnais déclare : “Déjà, la spirale est négative : les All Blacks restent sur quatre défaites lors des cinq derniers matchs… Sur le terrain, le langage corporel des joueurs ne trompe pas : ils manquent cruellement de confiance. Par ailleurs, le jeu d’attaque n’est pas assez varié et face à ces défenses de mieux en mieux organisées, ces mouvements-là, qui marchaient jusqu’à présent, ne fonctionnent plus.” RUGBY. Coachs virés ? Nouveau capitaine ? Ça commence à bouger chez les All BlacksPar la suite, le trois-quart natif des Fidji a également évoqué les matchs à venir face aux champions du monde sud-africains. L’année dernière, c’était face aux Springboks qu’ils avaient connu leur première défaite de l’année. Même si le Rugby Championship était déjà assuré aux hommes de Ian Foster, cet échec marque le début d’une série de matchs très compliqués face aux autres nations prétendantes au Trophée Webb-Ellis en 2023. Dans son entretien, il se livre également sur la perception de ce déplacement en Afrique australe : “Le talent, les All Blacks l’ont. Le squad étoffé, aussi. Maintenant, je suis curieux de savoir ce que va donner le prochain déplacement en Afrique du Sud : là-bas, les Blacks seront entre eux, en terrain hostile ; ils devront trouver au fond d’eux-mêmes des vertus qui ont quelque peu disparu ces derniers temps. Contre les Springboks, ils devront à nouveau jouer comme des All Blacks.”