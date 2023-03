RUGBY. 1,5 million de téléspectateurs pour ce match de Premiership, le Top 14 est-il largué ?

Le derby de Londres entre Saracens et les Harlequins en Premiership a connu un franc succès puisqu’elle a dépassé les 1,5 million de téléspectateurs, un record dans le championnat anglais.

Le Tottenham Hotspur Staidum est habituellement dédié aux joueurs du ballon rond. Mais ce samedi, il a été le théâtre du derby de Londres entre les Saracens et les Harlequins, en Premiership. À la clé, une affluence record de plus de 1,5 million de téléspectateurs, pour voir les coéquipiers de Farrell s’imposer sur le score de 36-24. Un chiffre qui a pu être obtenu en raison de la forte diffusion du match. En effet, le match était disponible gratuitement sur la chaine ITV qui a cumulé 1,33 million d’audience. Mais aussi BT Sports avec 186 000 téléspectateurs devant « The Showdown 3 ». Cette affiche a battu le record précédent pour un match de Premiership qui était de 1,3 million, lors de la dernière la finale du championnat anglais opposant les Leicester Tigers aux Saracens.



Le Top 14 est-il loin derrière ?

Lors de la saison dernière, le groupe Canal+, propriétaire des droits de diffusion du Top 14 et de la Pro D2 avait placé le rugby au centre de ses intérêts. Quatre rencontres sur des horaires de prime time, (le jeudi et le vendredi soir pour la Pro D2 et les soirs du week-end pour le Top 14). En octobre dernier, la Ligue Nationale de Rugby a communiqué que les samedis et dimanches, CANAL+ a totalisé plus de 2 millions de téléspectateurs par journée en moyenne. « C’est le fruit d’une collaboration de plus de 25 ans. La forte progression des audiences est le reflet de cette nouvelle programmation puisque nos abonnés suivent désormais le feuilleton TOP 14 comme une série. » précise Maxime Saada, CEO du groupe Canal +. L’année dernière, lors de la phase régulière, la rencontre Toulouse-Clermont a réalisé le plus d’audience, avec 722 000 téléspectateurs. Mais si on prend en compte les phases finales, les affiches du dernier carré ont nettement dépassé le million en termes d’audience : 1,22 million pour Castres-Toulouse et 2 millions pour Montpellier-Bordeaux. Quant à la finale, retransmise sur France 2 et Canal+, elle a suscité l’intérêt de 4 millions de téléspectateurs, selon la LNR.