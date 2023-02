RUGBY. 15 de France. On connait la date de l'annonce du groupe pour la Coupe du monde

Les internationaux n'ont plus que quelques mois pour se montrer avant l'annonce du groupe qui préparera la Coupe du monde. La date de l'annonce a été dévoilée.

RUGBY. Faut-il forcément être la première nation mondiale pour remporter la Coupe du monde ?Si les Bleus sont concentrés sur le Tournoi des 6 Nations à l'heure actuelle. Ils ont aussi dans un coin de leur tête l'événement majeur de cette année 2023 : la coupe du monde. On sait désormais quand la liste des 42 joueurs retenus pour le Mondial sera dévoilée. Et ce sera le 21 juin. Soit quelques jours après la finale du Top 14 qui est programmée le 17 juin au Stade de France. À ce titre, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a donné d'autres précisions quant au programme des Bleus. On savait déjà que les Tricolores joueraient quatre matchs de préparation cet été avant d'affronter la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture : deux contre l'Écosse, un contre les Fidji et un dernier face à l'Australie. Ce que l'on ne savait pas en revanche, c'est que le staff avait pour projet de jouer un match face aux Barbarians au moment des phases finales du Top 14. L'idée était de sélectionneur 23 joueurs éliminés de la course à la finale afin de les voir une dernière fois à l'oeuvre avant l'annonce de la liste. Ce match n'aura finalement pas lieu.



Néanmoins, un stage de quatre jours est tout de même prévu avant les demies programmées le 9 juin. Y seront conviés certains joueurs dits "premium" mais aussi d'autres éléments de la liste élargie. Ils seront notamment opposés aux moins de 20 ans qui prépareront la Coupe du monde de la catégorie. Le Midi Olympique ajoute que d'autres changements ont été faits quant au programme des Bleus. Ils n'iront pas en Guyane mais à Carpiagne pendant une semaine. Ils y retrouveront la légion étrangère comme en 2022 avant le 6 Nations. Une préparation qui avait porté ses fruits puisque l'équipe de France a remporté le Grand Chelem.