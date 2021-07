RUGBY. 10 nouveaux cas de Covid chez les Springboks dont Steyn et Pollard

La tournée des Lions britanniques et irlandais face aux Springboks est plus que jamais menacée après de nouveaux cas chez les champions du monde.

Quelques jours seulement après leur premier match officiel depuis la Coupe du monde 2019 face à la Géorgie, les Springboks se retrouvent confrontés à plusieurs cas de Covid dans leurs rangs. Marvin Orie, Frans Steyn, Handre Pollard et Frans Malherbe sont tous positifs à l'instar de six membres du staff des champions du monde dont le sélectionneur Jacques Nienaber, a indiqué la fédération dans un communiqué. Ce lundi, le test positif du deuxième ligne Lood de Jager avait obligé le squad sud-africain à se mettre à l'isolement. Le second test face à la Géorgie prévu ce vendredi est donc fortement compromis. D'autant plus que les Lelos ont aussi plusieurs cas dans leurs rangs. Des cas qui laissent planer de sérieux doutes sur la série de matchs entre les Springboks et les Lions britanniques et irlandais qui doit débuter le 24 juillet. Le match face aux Bulls a déjà été reporté en raison de cas au sein de la franchise sud-africaine.