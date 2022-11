RUGBY. Le saviez-vous ? Sébastien Chabal est l'idole de ce puissant Wallaby

Le numéro 8 australien Rob Valetini sera titulaire face aux Bleus, samedi. Lui dont l'idole était tout simplement Sébastien Chabal. Vous aurez compris le style.

Cheveux ébouriffés, cou à la Camille Chat et 1m93 pour 116kg : en jetant un coup d’œil à l’equipe d’Australie, impossible de passer à côté de Rob Valetini. Samedi, le 3ème ligne sera certainement l’un des grands dangers du côté des Wallabies. A coup sûr l’un des fers de lance des Aussies avec Taniela Tupou, et Will Skelton en sortie de banc. Très puissant, agressif et extrêmement remuant en défense, le garçon de 24 ans est ce que les Britishs appellent un "enforcer", ce que l’on nomme plus communément chez nous un "distributeur".



Malgré son jeune âge, Valetini s’est en effet déjà bâti une solide réputation en Super Rugby ou sur la scène internationale de l’hémisphère Sud. Lui aime les charges de taureau et les plaquages saignants. Il faut dire que le char d’assaut des Brumbies a grandi avec de sacrés modèles dans ce style si caractéristique : l’ancien All Black Jerry Collins et la barbe la plus célèbre de l’Hexagone, Sébastien Chabal. "J'essaie de baser mon jeu sur les anciens numéros 6 et 8, Jerry Collins ou Sébastien Chabal", expliquait-il dans la presse australienne. "Être physique et avoir un impact sur le jeu, c'est ce que j'essaie de faire, de même qu'être un leader à travers mes actions. Si je peux être physique dans un match, d'autres coéquipiers suivront, alors j'essaie d'imprimer mon nom (dans les têtes adverses)."

VIDEO. Vous rêviez de voir un 8 griller un 3/4 à la course ? En Super Rugby, Valetini l'a fait !

Deux des plus grands « punishers » de l’ère moderne, qui ne laissent aucun doute quant au style de Valetini sur le pré, pour ceux qui le connaîtraient pas. Messieurs les Français, chauffez les épaules et serrez les abdos, samedi à 21h…

