''Rêve de gamin'', ''on joue pour gagner'' : les réactions de la finale de Champions Cup

Antoine Dupont, Gregory Alldritt, Ugo Mola et d'autres ont réagi, à chaud, à l'issue de la finale de Champions Cup remportée par le Stade Toulousain.

Quel pied ! Enfin, pour les Toulousains. Car pour les Rochelais, on imagine bien volontiers que cette défaite de 5 points après une partie d'un courage immense est un déchirement. D'ailleurs, les visages des Maritimes et ceux des Rouges et Noirs à l'issue de la rencontre en disaient long sur toute la dichotomie que représente toujours une finale. Côté Stade, c'était l'aboutissement du dessein d'une vie en club, pour certains.

Cyssou (Cyril Baille, NDLR) me saute dessus et on se rend compte que, ça y est, on l’a fait. On était ensemble à Lannemezan. C’était il y a quinze ans. Lui jouait avec mon frère et moi, j’étais plus jeune. On n’aurait pas mis une pièce sur le fait de se retrouver là. C’était notre rêve étant gamins, alors le réaliser ensemble, c’est magique. C’est un sentiment assez dur à décrire mais la jouissance est incommensurable. - Antoine Dupont, en conférence de presse

Pour exprimer la détresse rochelaise, voilà à l'inverse la réaction du valeureux Greg Alldritt en conf' de presse, énorme de vaillance et de puissance durant 80 minutes. Elle se passe de tout commentaire.

Jusqu’au 26 juin, on ne baissera pas les bras, on gardera la tête haute. Mais pendant 48 heures, on va devoir digérer tout ça. (...) C'est compliqué sur le plan émotionnel. On ne joue pas pour gagner de l'expérience, on joue pour gagner. -

Et s'il était écrit que seule une partie des anciens Auscitains serait comblée ce samedi soir, le manager stadiste Ugo Mola a tenu à rappeler que rien n'était acquis lors de son arrivée à la tête de Toulouse. Il a surtout rendu un bel hommage à celui qu'il a remplacé, vous savez, l'homme aux 14 titres majeurs en tant qu'entraîneur...

J’ai la chance, avec cette génération, de gagner deux titres. (...) Je me rends compte de ce que c’est de gagner à ce niveau-là et je ne le pensais pas aussi dur. Je me dis, quelque part, que mon prédécesseur, en tout cas la personne qui était là avant moi à la tête du club, avait quand même une énergie incroyable pour être auréolée de tant de titres en Coupe d’Europe et en championnat. Il faut une énergie de fou pour continuer à ce rythme-là.