Règlement - La règle de résidence à 5 ans repoussée à 2021

Auparavant, pour jouer en équipe nationale senior, il fallait être résident du pays en question pendant minimum 3 ans. L'article 8 demandait au joueur d'être né dans le pays, avoir un des parents ou grands-parents nés, mais la possibilité était ouverte pour un joueur né à l'étranger. Pour cela, la règle des 3 ans de résidence devait être étendue à 5 ans pour un joueur né à l'étranger. Plusieurs joueurs ont pu profiter de cette règle 8 de World Rugby, comme Scott Spedding ou Rory Kockott.

Tout cela devait rentrer en vigueur le 31 décembre 2020 mais World Rugby a décidé discrètement de repousser la date d'une année. L'épidémie mondiale de COVID-19 a sûrement forcé l'instance mondiale à décaler ce changement au 31 décembre 2021. Dorénavant, jouer pour une équipe nationale pour un joueur né à l'étranger lui demandera 5 ans avant de porter le maillot.

Not according to World Rugby!



"The sixty-month residency requirement comes into effect after the cut-off date of December 31, 2021."https://t.co/okVuChovZv