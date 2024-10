Pronostics Top 14. Toulouse renverse Clermont, la Rochelle surprend Bayonne, Toulon s'offre le Racing

Après deux revers, Toulouse doit se ressaisir face à Clermont. Avec le retour d’Antoine Dupont, les Toulousains ont toutes les cartes en main pour renouer avec la victoire et rassurer leurs supporters.

Avec seulement deux succès au compteur, le Racing n'est clairement pas où il l'espérait au coup d'envoi de la saison. Les Franciliens ne sont pas encore décrochés au classement. Mais ils ne peuvent pas se permettre de laisser encore des points en route à la maison. Eux qui ont été battus par les Rochelais récemment. En face, les Varois se déplacent avec une équipe compétitive. Ils ne viennent clairement pas faire du tourisme à la capitale. Les cadres sont là et pourraient bien faire un coup après avoir raté le coche à Clermont. Nous voyons un court succès des visiteurs, bonus défensif pour les locaux.

Les Basques vont-ils vaincre la malédiction d'Anoeta ? La réception des Rochelais est un énorme test pour l'Aviron. Ronan O'Gara compte sur ses joueurs pour réaliser un gros match. Les leaders maritimes sont bien présents, et la tâche ne sera pas facile pour les Bayonnais. Lesquels ne seront pas dans leur jardin habituel de Jean-Dauger. Ce qui pourrait jouer face à un adversaire qui va mettre beaucoup de combat. L'entame de la rencontre sera décisive. Si la pression est sur les épaules des Basques, ils pourraient bien à nouveau déchanter. Une victoire rochelaise est à envisager dans cette rencontre. Sans bonus pour Bayonne.

Montpellier vs Vannes

Le match des mal classés entre Héraultais et Bretons. Une seule victoire au compteur en cinq matchs et déjà un mal de tête qui a du mal à passer. Les Cistes ont l'avantage de recevoir. Mais en face, le RCV se déplace une fois de plus avec l'envie de jouer crânement sa chance comme cela a été le cas contre Paris et Toulon. A Mayol, ils ont rivalisé pendant une bonne partie de la rencontre. Avant de céder face aux assauts des Varois. On peut s'attendre à voir Montpellier s'offrir également le bonus offensif face à un adversaire qui a déjà beaucoup donné.

Pau vs Castres

Le CO est une équipe qui ne réussit pas vraiment à la Section ces dernières années avec deux succès lors des trois derniers déplacements. Les Palois savent donc à quoi s'attendre. Surtout ils savent ce qu'ils doivent faire pour s'imposer. Sans doute ont-ils revu le très large succès de 2023, 40 à 3, pour voir ce qui avait fonctionné ce jour-là. Invaincus à domicile jusqu'à présent, les Tarnais vont continuer sur leur lancée. Aucun bonus dans ce match cependant.

Bordeaux vs USAP

Le leader du Top 14 ne compte faire dans les sentiments face aux Catalans. Ils connaissent les qualités de cet adversaire. Et ne veulent surtout pas le laisser espérer. Bru a effectué quelques changements dans sa composition pour ce match en vue afin de donner du temps de jeu à ceux qui devront assurer lorsque les cadres seront absents. Pour l'heure, ils sont encore là pour la plupart. On devrait à nouveau voir un match solide de la part des Bordelais. Avec le bonus offensif à la clé pour assurer la première place du classement.

Toulouse vs Clermont

Deux défaites de rang, ce n'est pas dans les habitudes du champion. Ce samedi, les rouge et noir voudront remettre les pendules à l'heure. Et les Clermontois pourraient en faire les frais. Urios n'a cependant pas envoyer l'équipe bis à Toulouse. Et les hommes d'Ugo Mola devront réaliser un match sérieux pour s'imposer. L'entraîneur haut-garonnais attend de ses joueurs qu'ils soient capables de s'adapter à l'adversaire. Le retour d'Antoine Dupont pour les y aider. Victoire toulousaine à prévoir. Quid du bonus ? Il pourrait être décroché en fin de partie par les locaux.

Lyon vs Paris

Comme le Racing 92, le Stade Français n'occupe pas la place qu'il visait en début de championnat. Avec seulement deux succès au compteur, les Parisiens se doivent d'aller chercher des points à l'extérieur. Les récents matchs des Lyonnais à la maison laissent penser qu'il y a de la place pour une victoire. Ils ne l'ont emporté que de deux points face à Bordeaux puis Castres. lls voudront, à n'en pas douter, réaliser une prestation bien plus aboutie sans laisser de points à leur adversaire du jour cette fois-ci. Succès lyonnais, sans aucun bonus.