PRONOSTICS. TOP 14. Toulon peut-il empêcher le Racing de gagner encore à l'extérieur ?

Le Tournoi des 6 Nations fait relâche mais des internationaux seront sur le pont ce week-end en Top 14. Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

Cette semaine, place au Top 14 avant le retour du Tournoi le week-end prochain. On a choisi Castres vs La Rochelle, mais aussi un savoureux Toulon vs Racing 92. Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

Castres - La Rochelle (SAMEDI 6 MARS - 17H00)

En dehors d'Agen et Bayonne, relégables, toutes les autres formations ont joué le même nombre de matchs, à savoir 18, puisque la 19e journée a été jouée en avance. Le classement, n'est donc plus tronqué. A l'orée de cette 18e journée, c'est Toulouse qui domine les débats en Top 14 devant le Stade Rochelais. Les Maritimes ont deux points de retard et se déplacent à Castres ce samedi. Ce qui ne sera pas une mince affaire. Le Stade Toulousain reçoit des Brivistes toujours difficiles à manoeuvrer.

Le pari sûr : malgré ce statut de visiteurs, les Rochelais ont la cote (1,70 pour la victoire).

Le pari audacieux : Le CO en tête à la pause puis match nul, coté à 32 !

POUR PARIER SUR CE MATCH, C'EST PAR ICI !

Toulon - Racing 92 (SAMEDI 6 MARS - 21H05)

Une affiche qui sent bon les phases finales, et notamment ce match au sommet en 2016 à Barcelone. Pour le moment, Toulonnais et Racingmen sont dans le bon wagon avec un net avantage de dix points pour les Franciliens sur les Varois. Lesquels viennent d'être battus chez eux par Bayonne. Ils voudront afficher un autre visage lors de la réception du Racing 92. Une formation qui, si elle a aussi perdu à la maison, excelle en déplacement avec des succès à Clermont, Bordeaux ou encore à Lyon. Un choc qui promet.

Le pari sûr : le Racing en tête à la pause, cote à 1,52.



Le pari audacieux : Toulon gagne de 8 à 14 points, cote à 7,75.



POUR PARIER SUR CE MATCH, C'EST PAR ICI !

Vainqueur du 6 Nations

Pas de matchs du Tournoi des 6 nations ce week-end mais ça n'empêche pas de se projetter. Depuis le début de la compétition, le nom du vainqueur chez les pronostiqueurs a changé trois fois. L'Angleterre, battue par l'Ecosse, a laissé sa place à la France, victorieuse en Irlande. Mais le report du match contre l'Ecosse combiné au succès gallois à Cardiff sur le XV de la Rose, ont propulsé les Dragons rouges en tête des pronostics. Il faut dire que les Tricolores iront en Angleterre la semaine prochaine tandis que les Gallois vont en Italie.

Le pari sûr : Le Pays de Galles, cote à 1,80, devant la France, cote à 1,90.

Le pari audacieux : L'Ecosse, toujours en course, avec une cote à 15.



POUR PARIER SUR LE VAINQUEUR, C'EST PAR ICI !

N'oubliez pas les copains : votre 1er pari remboursé jusqu’à 100 € avec l'offre Winamax ! De quoi se tenter un pari audacieux ?

En partenariat avec Winamax.