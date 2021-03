PRONOSTICS. Le XV de France va-t-il priver le Pays de Galles du Grand Chelem ?

Cette cinquième journée du Tournoi des 6 Nations ne sera pas la dernière du Tournoi des 6 Nations. Mais les enjeux sont très importants.

En temps normal, la cinquième journée clôture le Tournoi des 6 Nations. Mais cette année, en raison du report du match entre le XV de France et l'Écosse au 26 mars, on pourrait ne pas connaître le nom du vainqueur ce samedi. Cela dépendra du résultat du match entre les Bleus et les Gallois. Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

Ecosse - Italie (samedi 20 mars - 15h15)

Ultime chance pour ces deux nations de terminer sur une bonne note. Après une entame mémorable en Angleterre, les Écossais ont connu deux revers contre le Pays de Galles et l'Irlande chez eux. Ils se doivent de l'emporter avec la manière face à la plus mauvaise nation de cette compétition. Des Italiens qui enchaînent les revers, mais qui donnent toujours le maximum sur le pré. Ce n'est cependant pas encore suffisant pour s'imposer et la série devrait se poursuivre à Murrayfield.

Le pari sûr : l'Ecosse gagne d'au moins 15 points, cote à 1,16.



Le pari audacieux : victoire de l'Italie, cotée à 15.



Irlande - Angleterre (samedi 20 mars - 17h45)

Les Anglais ont retrouvé des couleurs en battant le XV de France. À voir la joie sur leur visage, on a presque eu l'impression qu'il avait remporté la Coupe du monde. Battus par l'Écosse et le Pays de Galles, les hommes d'Eddie auront à coeur de battre au moins une autre nation celtique dans cette édition. Côté irlandais, on n'a guère été plus brillant en 2021, mais on a l'occasion de pousser les Anglais vers une troisième défaite. Ce qui n'est plus arrivé depuis 2018. Cette année-là, ils avaient terminé à la 5e place après avoir remporté l'édition précédente. Coïncidence ?

Le pari sûr : l'Angleterre est donnée favorite pour ce match avec une cote à 1,65.



Le pari audacieux : essai de Sexton, coté à 8.



France - Pays de Galles (samedi 20 mars - 21h00)

C'est le match qui doit décider (ou presque) du vainqueur du Tournoi des 6 Nations 2021. Les Gallois sont en route vers le Grand Chelem un peu à la surprise générale. Un seul point de bonus fera leur bonheur. En face, les Bleus doivent l'emporter pour conserver une chance de remporter la compétition. L'enjeu pourrait ainsi tuer le jeu et les défenses prendre le pas sur les offensives. Ce sera d'autant plus intéressant que le coach de la défense tricolore a été celui des Gallois pendant des années.



Le pari sûr : Les Bleus ont toujours les pronostics de parieurs avec une cote à 1,35.



Le pari audacieux : La France gagne de 1 à 7 points, cote à 3,80.



