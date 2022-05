PRONOSTICS. La Rochelle pour une victoire historique ou la 5e étoile du Leinster ?

Ce samedi, le Stade Rochelais défie le Leinster à Marseille en finale de la Coupe d'Europe. Sur la pelouse du Vélodrome, les Maritimes auront-ils une chance ?

Place aux pronostiques de la rédaction avec notre partenaire Winamax. Week-end de finale avec le choc entre Lyon et Toulon ce vendredi soir, et surtout LA rencontre qui opposera la Rochelle au Leinster. Le Stade Vélodrome s'apprête à vivre de superbes rencontres. En France, on jouera aussi les demi-finales de deuxième division. Mont-de-Marsan est favori pour son match mais sur un match tout est possible. Dans l'hémisphère sud, on joue également la dernière journée avant la phase finale.



ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Lyon 17 20 Toulon Leinster 34 20 La Rochelle Mont-de-Marsan 31 22 Nevers Bayonne 23 24 Oyonnax Waratahs 23 31 Blues Rebels 24 30 Highlanders

Lyon vs Toulon

Affrontement presque fratricide entre deux formations qui se connaissent très bien et qui sont liées depuis plusieurs années. L'an prochain, l'entraîneur lyonnais partira sur la Rade. Le LOU toujours pas qualifié pour la phase finale du championnat, c'est peut-être pour lui la dernière occasion de remporter un titre. Cependant, les Toulonnais sont en pleine bourre et en pleine confiance et devraient s'adjuger la victoire à Marseille.

Leinster vs La Rochelle



Le Rochelais ne sont pas vraiment favoris pour cette finale de la Coupe d'Europe avec une cote à 4,80. Mais sur une finale tout est possible. Il y a ceux qui veulent croire à la belle histoire pour les Maritimes. Mais l'expérience et le réalisme des Irlandais devraient faire la différence dans ce match au sommet. Ces derniers n'ont d'yeux que pour leur 5e étoile de champion d'Europe.

Mont-de-Marsan vs Nevers

Les Montois ont dominé la saison de la tête et des épaules. Et s'ils n'ont pas toujours été leaders du championnat, ils ont montré qu'ils étaient prêts pour jouer les premiers rôles. C'est simple, ils ont remporté tous leurs matchs à la maison. Autant dire que l'USON n'aura pas la vie facile.

Bayonne vs Oyonnax

Devant leur public chaud bouillant à Jean-Dauger, les Bayonnais vont avoir la pression du résultat. Et s'ils ont largement dominé les joueurs de l'Ain il y a quelques semaines, ce match n'a plus rien à voir. Une défaite, et c'est les vacances pour les Basques. En position d'outsider, les Oyomen ont moins de pression et devraient s'en servir pour s'imposer d'un rien.

Waratahs vs Blues

Rien n'arrête les Blues. Après une première défaite en ouverture du championnat, les joueurs d'Auckland ont enchaîné les victoires. Ils dominent logiquement le championnat des franchises de l'hémisphère sud avant cette 15e et dernière journée. Une nouvelle victoire est à prévoir même si les Australiens voudront stopper la belle série des Néo-Zélandais.



Rebels vs Highlanders

Qui décrochera la 8e et dernière place qualificative pour les phases finales ? Pour l'heure, ce sont les Highlanders qui l'occupent avec seulement trois succès au compteur. Mais ils sont sous la menace de la Western Force, seulement trois longueurs derrière. Battus à 10 reprises cette saison, les joueurs de Melbourne devraient à nouveau subir un revers selon nous.



