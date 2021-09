PRONOSTICS. Champion, finaliste, équipes reléguées, la rédac se mouille

Le Top 14 reprend ses droits ce samedi. Le moment est donc venu pour la rédaction du Rugbynistère de se mouiller en donnant ses pronostics.

Erwan - Champion : La Rochelle

Bien heureux sera celui qui succèdera au Stade Toulousain ! L'histoire récente de ce bon vieux bout de bois nous a appris que rares sont les formations à réaliser un "back to back". Les Rouges et Noirs souffrant aussi d'un manque de profondeur à l'arrière. Dans cette optique, difficile de ne pas voir La Rochelle s'imposer cette année dans la course au titre. Malgré le départ de Jono Gibbes les Maritimes semblent bien armés. L'effectif ne devrait pas non plus être trop utilisé par l'encadrement du XV de France contrairement à plusieurs de ces concurrents. Pour celui qui l'accompagnera au Stade de France, je mettrais une pièce sur le Castres Olympique. Le départ de Jelonch ne devrait pas poser trop de problèmes. Mention spéciale au recrutement de haute volée du côté du Tarn ! De la même manière que pour La Rochelle, l'esprit de revanche du CO devrait aussi y jouer. Les coéquipiers de Gaëtan Barlot avaient fini la saison 2020/201 au pied du top 6.

Théo - Champion : Toulouse

Donner un pronostic du gagnant alors même que la saison n’a pas commencé ? Rien d’évident, hein ? Eh pourtant, sur la lignée de son exercice 2020/2021 tonitruant, Toulouse s’avance une nouvelle fois en grand favori du Top 14 ! S’il a perdu Cheslin Kolbe du jour au lendemain, que Jérôme Kaino a raccroché les crampons, le Stade pourra néanmoins s’appuyer sur une stabilité d’effectif très importante et les renforts d’éléments majeurs comme Anthony Jelonch et Tim Nanai-Williams. Alors que sa jeune génération a toujours la même faim de titres, les Rouges et Noirs partent donc à nouveau avec la faveur des pronostics selon moi. La finale, elle, pourrait les opposer cette année à une équipe du Racing et son groupe 5 étoiles, qui doit faire mieux que la saison passée. De l’autre côté de l’échiquier, plusieurs équipes devraient être à la lutte pour le maintien. Si les promus ont des effectifs plus alléchants que jamais cette année, Biarritz, confronté aux difficultés administratives que l’on connaît, pourrait ne pas tenir la cadence qu’une saison pleine. Surtout si l’un de ses hommes forts venait à se blesser. Cette année, je vois Brive avoir du mal à poursuivre sur la même force de caractère que les années précédentes… Les deux équipes devraient donc se partager les deux dernières places du Top 14. Reste à savoir dans quel ordre.

Alexis - Champion : Toulouse

Même si notre championnat est rempli d’équipes ultra-compétitives, composées de stars à chaque ligne, je ne vois pas comment le Brennus ne peut pas revenir soi au Stade Toulousain, soi à La Rochelle. Ce n’est pas très original, je le conçois, mais ces deux équipes m’ont l’air tellement au-dessus des autres que je pense qu’elles seront encore au rendez-vous. Je vais même plus loin en pensant que la finale de cette année sera un remake de celle de la saison précédente ! L’hégémonie de ces deux formations n’est pour moi pas prête de se terminer et leurs affrontements seront de plus en plus serrés. Et si je devais choisir le champion, je miserais tout de même une pièce sur les Toulousains. Malheureusement pour les Maritimes, je pense que les hommes d’Ugo Mola sont loin d’être rassasiés et feront tout pour ajouter une ligne de plus au palmarès du Stade. L’expérience pourra de nouveau faire la différence, tant le niveau entre les deux équipes est proche. En ce qui concerne les relégations, je pense que les Biarrots finiront bon dernier. Malgré leur bon recrutement, je pense qu’ils restent moins armés que les autres écuries. Et comme si cela ne suffisait pas, les tensions autour d’une éventuelle délocalisation ne peuvent qu’empirer la chose. Il en va de même pour l’autre promu, Perpignan, que je vois malheureusement occuper l’avant-dernière place du championnat, synonyme de barrage. En effet, les équipes déjà en place en top 14 comme Pau et Brive me semblent plus aptes à se maintenir, d’autant que leurs recrutements sont très ambitieux.

Louis - Champion : La Rochelle

Difficile de se projeter, les dynamiques en juin seront certainement différentes par rapport à ce début de saison. Cependant, on devrait retrouver des habitués de ces phases finales. Je vois pourquoi pas La Rochelle enfin conjurer le mauvais sort, se surpasser lors de ces fameux « plays-offs » et enfin décrocher un Brennus. Contre qui ? Là est toute la question. Toulouse sera encore prêt et aura une armada redoutable. Tout comme le Racing qui aura peut être enfin appris des erreurs de ces dernières années. Ou alors des « surprises » comme le Stade Français qui a réalisé un très joli recrutement ou l’UBB qui sera à n’en pas douter au rendez-vous. S’il faut trancher, je verrai pourquoi pas La Rochelle champion, s’imposer face au Racing en finale.



Concernant les relégués, je pense que Perpignan saura se maintenir. Les Catalans ont appris après leur montée de 2018 et pourront surfer sur la vague du titre et s’appuyer sur un recrutement ambitieux. Bien qu’il soit toujours difficile d’aller jouer là-bas, je vois Brive finir dernier. Les Coujoux ,malgré une saison plus qu’honorable, ne semblent pas s’être autant renforcés que leurs concurrents au maintien. Pour la treizième place, cela se jouera sûrement entre Biarritz et Pau. Le BO fort d’un recrutement ambitieux connaît cependant des turbulences en interne alors que Pau a l’avantage d’évoluer en Top 14 depuis plusieurs saisons. Je vois les Palois dans un duel accroché, à l’instar de la saison dernière avec Bayonne, décrocher la douzième place, Biarritz passant par la case barrage.

Thibault - Champion : Clermont

Toulouse, la Rochelle, le Racing 92 voire l'UBB, on semble oublier une équipe dans cette équation : Clermont. L'ASM possède l'un des plus beaux effectifs du championnat avec une belle profondeur de banc. Le groupe a très peu changé par rapport à l'an dernier et il s'est même renforcé avec Hanrahan et Lavanini. Cependant, la formation avait besoin de nouveauté pour retrouver les sommets. L'arrivée de Jono Gibbes à la place Franck Azéma devrait donner le coup de boost nécessaire à Clermont pour aller jusqu'au bout. Il connaît la maison et a mené le Stade Rochelais jusqu'à deux finales l'an passé. Il sait donc comment faire. J'imagine bien une finale Stade Toulousain vs Clermont, et des Auvergnats priver les hommes d'Ugo Mola d'un back to back. En queue de peloton, Brive semble parti pour une saison galère avec le promu biarrot. Deux formations qui possèdent de bons éléments mais manquent de profondeur de banc pour tenir toute la saison.