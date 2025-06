PRO D2. PSA débarque à Provence Rugby, mais avec quel staff pour se relever et viser le Top 14 ?

Entre continuité et renouveau, l'heure est à la reconstruction stratégique à Provence Rugby pour espérer atteindre enfin les sommets du Top 14.

Moins d'une semaine après la lourde défaite à Grenoble qui a clot brutalement la saison du club, Provence Rugby s'est déjà tournée vers la prochaine. Avec le départ de Reggiardo, c'est une page de l'histoire provençale qui va se tourner, mais le club met déjà beaucoup de choses en place pour que la frustration de ce groupe soit évacuée pour laisser place aux ambitions affichées pour la saison prochaine.

Nouveau défi pour Saint-André

Après une saison 2024/2025 contrastée et finalement marquée par ce nouvel échec en demi-finale, le club provençal a décidé de repenser son organisation sportive, comme cela se tramait en coulisses depuis des mois. Ainsi, c'est un nom bien connu du rugby français qui va prendre la tête de la formation aixoise : Philippe Saint-André.

Mais Saint-André ne débarque pas seul et a déjà affiné son staff. En tant que directeur sportif, l’ancien sélectionneur du XV de France sera épaulé par un staff à la fois expérimenté et fidèle au projet. Derrière, Julien Dupuy est conforté, lui qui est présent au club depuis plusieurs saisons.

Devant, le méconnu mais réputé Sébastien Fouassier, fin connaisseur des joutes de la Pro D2, aura pour mission de renforcer l'impact et la coordination du pack. Enfin, la défense sera maintenue entre les mains de Rémy Ladauge, arrivé au club en 2021. Un trio qui connaît parfaitement les exigences de la division et qui partage la volonté de faire monter le club en gamme.

Un staff mêlant donc expérience du plus haut niveau pour certains ainsi qu'une culture de la Pro D2 et loyauté envers le projet aixois, dans l'ensemble. Qui concrétise l'arrivée en tant que directeur sportif de PSA, lui qui était impliqué - de près ou de loin - dans le club depuis des mois.

Des recrues XXL

Pour apporter son vécu et viser la montée la saison prochaine, l'ancien coach du MHR aura en tous cas de quoi faire avec son effectif. Puisque au-delà des leaders déjà présents comme Rodda, Piazzoli, Harrison, Coville, Finau, North ou Lapègue, Provence va voir débarquer 3 îliens de haut niveau, entre l'ouvreur fidjien Caleb Muntz, le puissant numéro 8 de Gloucester Tuisue ou l'ailier toulousain de 112kg, Setareki Bituniyata.

TRANSFERT. En quête de puissance, Provence Rugby signe un tank fidjien (118kg) aux 26 sélections

Ajoutez-y les signatures de Sébastien Taofifenua, de l'excellent demi de mêlée Sadek Deghmache ou encore du polyvalent et explosif pilier du Stade Toulousain Malachi Hawkes (en prêt), et vous comprendrez pourquoi Provence Rugby sera une nouvelle fois armé pour prétendre au Top 14 la saison prochaine.