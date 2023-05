PROD2. Provence, Hérault... Qui est Léo Drouet, le meilleur marqueur du 6 Nations U20 ?

Derrière les vedettes de la génération Jauneau, Gailleton ou Bielle-Biarrey, l'Aixois Léo Drouet s'affirme en ProD2 et a cartonné avec les U20 en ce début d'année.

Ce mercredi, nous vous présentions le prometteur Marko Gazzotti, ce numéro 8 du FCG qui, en ce moment, affole le marché du Top 14. Il faut dire que comme d’autres de ses coéquipiers de l’équipe de France U20, le Grenoblois représente le gratin de sa génération à son poste aujourd’hui, et donc de potentielles très belles choses pour l’avenir. Et alors que leurs clubs veulent nécessairement les verrouiller, les offres des écuries de l’élite tricolore viennent forcément contrecarrer quelque peu les plans des formations évoluant en Pro D2, comme dans ce cas précis avec Grenoble. Champions du monde en 2018 alors qu’ils évoluaient dans des clubs de l’antichambre du Top 14, on se souvient notamment que les Demba Bamba (Brive puis Lyon), Jordan Joseph (Massy puis Racing), Killian Geraci (Grenoble puis Lyon) ou Zegueur (Oyonnax puis Pau), pour ne citer qu’eux, ont rapidement fait leurs bagages ensuite et évoluent aujourd’hui tous en Top 14.

RUGBY. La génération U20 de 2023 est-elle plus forte que celle des Ntamack et Carbonel en 2018 ?Une trajectoire qui pourrait également être celle de Léo Drouet, dans les prochaines années. Lui ? Vous savez, c’est cet ailier de Provence Rugby qui s’était fait grandement remarquer lors du dernier Tournoi U20 pour avoir planté un quadruplé face aux Gallois. Un match lors duquel il cassait également 4 plaquages en 12 courses, histoire de parachever son œuvre. Drouet, 19 ans, fait donc partie de ses éléments qui ont marqué de gros points dans l’œil du staff des Bleuets en vue du Mondial des jeunes qui se profile au moins de juin. Joueur élancé (1m85 pour 89kg) et véloce, le garçon formé au Pic-St-Loup a prouvé de vraies qualités de finisseur que ce soit avec les Bleuets comme en Pro D2, lui qui s’avère être redoutable pour terminer les actions dans son couloir. Ses 6 essais en 15 titularisations (et 23 feuilles de match) en 2ème division depuis ses débuts sont également là pour en témoigner. Lui qui fut aussi le meilleur marqueur du Tournoi 2023 avec ses 5 essais inscrits.

Arraché à Montpellier au moment de passer en Espoirs, Drouet se retrouve donc à Aix, où il accumule du temps de jeu et de belles performances. En réelle progression physique et dans sa participation au jeu, il y a fort à parier que l'Héraultais d'origine ne s'éternise pas en Pro D2 s'il continue sur sa lancée lors du Mondial U20, et lors de la prochaine saison avec Provence Rugby. On voit déjà venir de nombreuses formations du Top 14 qui seraient bien intéressées de pouvoir choyer un pareil talent au sein de son centre de formation lors des prochaines années. Avant d'en faire, pourquoi pas un vrai joueur de Top 14. Titulaire en Bleu au sein de la génération la plus prometteuse depuis celle de 2018, Drouet aura en ce sens de belles chances d'intégrer les meilleurs clubs hexagonaux à l'avenir. On rappellera en effet que parmi les aînés pas si vieux de cette génération 2003/2004 ayant participé à l'épopée d'il y a 5 ans, ils sont aujourd'hui 26 sur les 30 titrés à évoluer dans l'élite du rugby français. Reste à voir si les vérités d'aujourd'hui seront celles de demain...

