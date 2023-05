Pro D2. Rugby. Le jour de gloire pour Oyonnax et Grenoble, les deux équipes vont s’envoyer à 100% !

À 21 h ce samedi 27 mai, les deux meilleures formations de Pro D2 vont s’affronter sur la pelouse du stade Ernest-Wallon à Toulouse.

C’est un duel bien loin de l’est de la France qui va opposer ces deux équipes montagnardes en finale de Pro D2. D’un côté, Oyonnax Rugby et de l’autre, le FC Grenoble Rugby. Cette bataille, qui va avoir lieu sur la pelouse du stade Ernest-Wallon ce samedi soir, n’a rien d’exceptionnelle au vu de la saison régulière. En effet, les deux écuries ont longtemps occupé les deux premières classes du classement.

Au milieu de ce débat, c’était Oyonnax qui a longtemps dominé. En effet, les Noir et Rouge se sont rapidement affirmés en tant que cador du championnat sans vraiment lâcher la bride. Questionné sur la qualité de favoris des Oyomen, le manager Joe El Abd s’est exprimé auprès de Rugbyrama. Dans cette configuration, la tête pensante de l’équipe au pied du Jura comprend bien que tout est encore possible, pour le meilleur et pour le pire :

On connaît les règles. Que c'est le top 6 qui nous qualifierait pour les phases finales, que 6 équipes allaient avoir l’opportunité de lutter pour devenir championnes. Nous avons fait une belle première partie de saison, mais nous savons aussi que la semaine dernière tout a été remis à zéro, avec le début des phases finales. Favori, pas favori : je ne sais pas."

Face à eux, Grenoble a eu le droit de côtoyer quelques trouble-fête cette saison. Le plus marquant d’entre eux ? Le Stade Montois dont les Isérois se sont défaits dans une demi-finale au spectacle éblouissant. Amputé de leur meilleur joueur l’été dernier, Ange Capuozzo en partance pour Toulouse, le solide projet grenoblois n’a pas tremblé sur l’exercice 2022-2023. Dans un entretien accordé à France Bleu, l’ancien joueur, désormais manager et futur président du FC Grenoble Rugby Fabien Gengenbacher s’est exprimé. Auprès du média local, il explique l’une des principales réussites de son projet : “Personnellement, j'avais plusieurs objectifs en acceptant cette mission et notamment un challenge, à savoir est-ce que notre rugby aujourd'hui, qui est dans une société où on tend vers l'individualisme, vers l'image de soi, reste un sport collectif ? Et je pense qu'on a tous répondu à cette question cette année parce que ce qui se passe dans ce groupe-là, c'est incroyable."

🏟️ Chers supporters et supportrices, nous avons le plaisir de vous présenter la compo’ du FCG pour la finale de ProD2 🔥⁰

👉 retour de notre Tanginoa Halaifonua !#FinalePROD2 #FCGOYO #AllezFCG 🔴🔵 pic.twitter.com/gsUdkDoiVF — FC Grenoble Rugby #AllezFCG (@FCGrugby) May 26, 2023

