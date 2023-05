Pro D2. Le FC Grenoble peut-il renverser l'intouchable leader Oyonnax en finale ?

La finale de Pro D2 c’est samedi. Grenoble aura fort à faire pour renverser Oyonnax et accéder en Top 14. On vous explique comment l’exploit est possible.

Le dénouement est proche. Ce samedi, Oyonnax et Grenoble vont se défier sur la pelouse d’Ernest-Wallon pour déterminer qui sera champion de Pro D2 et surtout qui accédera directement au Top 14. Quasiment intouchable cette saison, Oyonnax part favori. Mais Grenoble a plusieurs armes pour renverser le club de l’Ain Une belle série Sur les 15 derniers matchs, Grenoble s’est incliné seulement à 3 reprises pour un match nul. Une belle série qui a permi aux hommes de Fabien Gengenbacher de terminer à la deuxième place juste derrière Oyonnax. Ce serait beau de créer l’exploit et signer une nouvelle victoire, synonyme de remonté dans l’élite du rugby français. La force de caractère Avant de se qualifier en finale, le FCG a dû battre Mont-de-Marsan. Un match très compliqué. En effet, les Grenoblois ont rapidement été menés au score en encaissant deux essais dans le premier quart d’heure de jeu. Une entame bien terne donc. Mais les Isérois sont pleins de ressources et ont renversé avec l’expérience des grands matchs les Landais pour finalement s’imposer 36-27. Ce match doit leur servir de référence… Mais il n’y a pas que cette rencontre dont doit s’inspirer le FCG. En effet, lors du match retour de Pro D2 au Stade des Alpes, Grenoble n’était vraiment pas loin de s’imposer face à Oyonnax. Et pourtant, même réduit à 14 à partir de la 51e minute, les Grenoblois ont continué à produire du jeu et à mettre à mal les Oyomen. Mais à 15 minutes du coup de sifflet final, un carton jaune et un essai de pénalité en faveur d’Oyonnax vient compliquer la tâche des Grenoblois qui encaissent deux essais supplémentaires à 13 contre 15. Mais le score final était de 24-28. Ils n’étaient réellement pas loin de signer une victoire référence dans le championnat, même en sous-nombre. Ils sont allés chercher avec une force mentale impressionnante un point de bonus défensif. Il faudra avoir la même envie et le même caractère pour espérer s’imposer à Ernest-Wallon. Un joueur : Karim Qadiri C’est l’homme de Grenoble cette saison. L’ailier Karim Qadiri a inscrit 14 essais cette saison. C’est le deuxième marqueur de la Pro D2 à égalité avec Christian Ambadiang (Nevers). Les Grenoblois pourront compter sur l’homme en forme cette saison du côté de l’Isère. Rapide et puissant, il a toutes les qualités de l’ailier moderne. Il faudra sans doute compter sur lui pour cette finale. C’est d’ailleurs lui qui a inscrit le premier essai pour Grenoble en demi-finale. Ils pourront aussi compter sur l’étoile montante en troisième ligne, à savoir Marko Gazzoti. Le n°8 des Bleuets fait partie de ces gamins qui peuvent amener toute son inconscience grâce à sa fougue. Ces deux joueurs peuvent clairement faire tourner le match à leur avantage. Mais ils auront une grosse mission face à Oyonnax. Les hommes de Joe El Abd possèdent la meilleure attaque de Pro D2 avec pas moins de 115 essais marqués. L’homme à surveiller pour Grenoble sera sans aucun doute le pilier d'Oyonnax, Thomas Laclayat. Régulièrement appelé avec le groupe France, il est le meilleur marqueur des Oyomen cette saison avec pas moins de 12 essais. Impressionnant ! Mais Grenoble fera tout pour succéder à l’Aviron Bayonnais et remonter en Top 14, que le club n’a plus connu depuis la saison 2020-2021.