Pro D2 - Revanchardes, talentueuses, expérimentées, cinq recrues à surveiller de près en 2020/2021

La Pro D2 n'a rien à envier au Top 14 en ce qui concerne le marché des transferts. Certains clubs ont réalisé de très beaux coups.

Henry SPEIGHT - Ailier - Biarritz

Qui aurait imaginé voir un jour Henry Speight en France, et encore plus en Pro D2 ? Le BO a réalisé un très joli coup ici en recrutant l'international australien pour deux ans. Et ce, sans casser sa tirelire ni faire exploser le salary cap. Speight, 32 ans et fort de plus de 100 matchs de Super Rugby avec les Brumbies et les Reds, c'est un joueur d'expérience qui va énormément amener à la ligne d'attaque biarrote. Si c'est à l'aile qu'il s'est révélé et a fait la plus grande partie de sa carrière il pourrait évoluer au centre dans le Pays basque comme cela a été parfois le cas avec les Brumbies. Alors oui, la mention Super Rugby n'est nécessairement un gage de réussite en France. On l'a vu avec Julian Savea à Toulon, ailier de formation mais également replacé au centre. Mais Speight part avec l'avantage d'avoir déjà évolué en Europe. En effet, il a fait une pige avec l'Ulster en 2018/2019 et même découvert la Champions Cup.

Carl FEARNS - 3e ligne - Rouen