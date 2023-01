Pro D2. Non mais vous avez vu ce recrutement plus qu'ambitieux de Colomiers ?

Actuel 5ème de Pro D2, Colomiers réalise un début de saison plus que satisfaisant. Une équipe solide, qui prépare déjà l’avenir.

RUGBY. Facteur X du Portugal et meilleur marqueur de la Nationale, qui est la flèche Rodrigo Marta ?Club mythique en France, Colomiers a connu des années incroyables, que ce soit au niveau continental (vainqueur du challenge européen en 1998 et vice-champion d’Europe en 1999) ou national (vice-champion de France en 2000). Mais voilà, depuis 2004, et une double rétrogradation en Fédérale 1, le club n’a plus connu l’élite. Des années pas toujours faciles, mais qui ont néanmoins forgé le caractère de cette équipe. Pour preuve, l’USCR semble reparti sur de très bonnes bases. Actuel 5ᵉ de Pro D2 (et récent vainqueur de Biarritz 23-17), Colomiers vise très clairement les phases finales. Un objectif qui, s’il est affiché dès cette saison, se veut également évolutif au fil du temps. En témoigne le début de recrutement XXL effectué par le club de Haute-Garonne.

En effet, et même si nous ne sommes qu’à la mi-saison, le club de Colomiers a déjà enregistré de nombreuses arrivées très ambitieuses. À commencer par la jeune pépite de Dax, Rodrigo Marta, pourtant sur les tablettes de Pau et Bayonne. Le club a d'ailleurs officialisé la venue du meilleur marqueur de Nationale ce jeudi. Mais ce n’est pas tout ! L’USCR va également accueillir dès la saison prochaine d’autres joueurs de talents, comme le demi d’ouverture du BO Brett Herron (ancien joueur des Harlequins), ainsi que le pilier de 26 ans Michaël Simutoga, notamment passé par Clermont. Ajoutez à cela l’ailier de la Section Paloise Vincent Pinto (32 matchs en Top 14, 4 essais) et le centre polyvalent de Carcassonne Martin Dulon (23 ans), et vous comprendrez mieux les objectifs affichés par le club de Colomiers. Enfin, le talonneur de l'UBB Pablo Dimcheff serait lui aussi attendu au club, selon le Midol. Un recrutement aussi intelligent que porté vers l’avenir, qui devrait sans aucun doute permettre aux Bleus et Blancs de passer un cap dans les prochaines années. Jusqu’à même, pourquoi pas, retrouver l’élite, près de 20 ans plus tard. Surtout que lorsque l’on sait de quoi est capable le centre de formation de Colomiers (Moefana, Barlot, Falatea), l’on se dit qu’il va y avoir de quoi faire du côté du stade Michel-Bendichou…

