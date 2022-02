PRO D2. Le SU Agen va-t-il faire parvenir à faire revenir tous ses anciens hommes forts ?

Le club agenais aimerait faire revenir des anciens de la maison pour bâtir leur nouveau projet autour d'eux. Pour certains, les choses semblent en bonne voie.

Bon gré, mal gré, le SU Agen est en train de retrouver quelques certitudes depuis l'arrivée au club de Bernard Goutta, entouré de Christophe Deylaud comme entraîneur. Depuis le début de l'année, le club du 47 n'a perdu que 2 matchs sur 6, tenant au passage en échec un cador comme Bayonne ou glanant sa première victoire à l'extérieur de la saison, à Narbonne. Résultat, son manager s'étant engagé sur le long terme (2025), un projet semble se dessiner à Agen, autour de l'ancien entraîneur des avants clermontois. Et alors qu'un garçon comme Sonatane Takulua vient de s'engager, ou que Martin Devergie a peut-être une chance de rester l'an prochain, le club a opté pour une stratégie qui pourrait donner du baume au coeur aux supporters : faire revenir les anciens.

"On a besoin de se renforcer, c’est une évidence. Notamment avec des joueurs avec de l’expérience et un certain vécu au plus haut niveau. Et pourquoi pas dans ce club avec leur histoire et leur culture. Il est évident qu’on peut construire à travers le terroir. Ça peut être bon. Avec des profils revanchards, c’est ce qu’on veut aussi. Pour le moment, rien n’est fait, rien n’est signé. Mais des contacts ont été pris", assurait Goutta à la Dépêche. Parmi les noms évoqués, Pierre Fouyssac, Antoine Erbani ou Alexi Balès. Partis ces dernières années rejoindre de plus grosses écuries, ils n'ont que très peu de temps de jeu en Top 14 aujourd'hui. Pourtant, ils feraient probablement une très bonne rampe de lancement pour un club qui sort de 18 mois de résultats sportifs cataclysmiques et actuellement englué à la 12ème place de ProD2. Pour le premier nommé, qui a prolongé son contrat au Stade Toulousain récemment, l'éventualité de le voir revenir semble compromise. Malgré ses nombreuses blessures depuis son arrivée en 2018, le club de la ville rose ne semble pas disposé à le laisser partir, son réservoir au poste de centre n'étant pas démentiel.

Pour Balès en revanche, les Rouges et Noirs pourraient se montrer beaucoup plus réceptifs. En effet, son année de contrat supplémentaire ayant été activée tacitement et Graou arrivant au club, il pourrait y avoir embouteillage à la mêlée à Toulouse l'an prochain. En ce sens, les clubs haut-garonnais et lot-et-garonnais pourraient trouver un d'accord pour que le numéro 9 de 31 ans retrouve le SUA dès la fin de saison. C'est en tout cas ce qu'annonce le Midi Olympique ce vendredi. Selon le bi-hebdomadaire, la venue d'Erbani serait en bonne voie également. Peu utilisé à Biarritz (7 matchs de Top 14, 2 titularisations), l'ancien capitaine du SUA serait naturellement tenté de retrouver des couleurs dans son club de coeur, même s'il devra d'abord être libéré de sa dernière année de contrat sur la côte basque. Même histoire pour le pilier de 33 ans Arthur Joly, contacté par Agen mais engagé jusqu'en 2023 avec l'USAP.