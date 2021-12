Pro D2. La rencontre entre Bayonne et Montauban reportée !

Face aux inondations qui frappent notamment le Pays Basque, la préfecture des Pyrénées-Atlantique a décidé de reporter la rencontre entre Bayonne et Montauban.

Bayonne n'affrontera pas Montauban ce vendredi soir. Et pour cause, des pluies torrentielles s'abattent sur le Pays Basque depuis plusieurs jours. De grosses inondations ont frappé la ville de Bayonne qui a eu la malheureuse surprise de se retrouver les pieds dans l'eau ce vendredi matin. De ce fait, vous vous doutez bien que la pelouse de Jean Dauger demeure impraticable. La rencontre entre l'Aviron Bayonnais et l'US Montalbanaise est donc reportée.

VIDEO. BAYONNE. Quand les joueurs de l'Aviron Bayonnais piègent des supportersC'est la préfecture des Pyrénées-Atlantiques qui a pris cette décision comme l'indique Sud Ouest ce jour. La date de report n'a pas encore été communiquée. Pour rappel, Bayonne est actuellement troisième de Pro D2 alors que Montauban pointe à la cinquième place, à sept unités des Basques.

Mise à jour : Suite à la publication d’un arrêté pris par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques interdisant la tenue de la rencontre prévue initialement ce vendredi 10 décembre à 20h45, le match est décalé au dimanche 12 décembre à 15h30.