Pro D2. Kévin Bly (Vannes) : ''On savait qu'il y aurait des opportunités de gros coups à l'extérieur''

Kévin Bly, 24 ans, va quitter Vannes pour Aix-en-Provence. Passé par France 7, l'ailier nous parle de la belle forme de Vannes ainsi que du match à venir contre Nevers.

Depuis son arrivée en Pro D2 en 2016, Vannes ne cesse de grandir et de progresser. 11eme en 2017, 10eme en 2018, 4eme et demi finaliste en 2019. Et cette progression ne fut pas stoppée par la saison annulée en raison de la crise sanitaire liée au Covid. Vannes est actuellement en tête de la Pro D2. "On ne s'y attendait pas du tout. On fait une belle saison. On en est très satisfait. L'effectif est très bon, les joueurs qui nous ont rejoint nous font vachement de bien. On est assez efficace à l'extérieur. C'est ce qui fait qu'on est devant." Le club breton est très impressionnant notamment à l'extérieur. Un seul échec à l'extérieur en dix déplacements. C'était le 11 septembre à Provence Rugby, 24-10. "Cette année est particulière. C'est un peu plus compliqué pour les équipes à domicile sans le public. Il apporte beaucoup en poussant dans les moments difficiles. Puis cette année nous avons une mentalité et une approche différente sur les matchs à l'extérieur. On savait, avant le début de saison, qu'il y aurait des opportunités de gros coups à l'extérieur."

Un groupe de six équipes se détache en haut du classement. Vannes compte 26 points d'avance sur Grenoble, septième et premier non-qualifié pour les phases finales. Avec un tel matelas, difficile de ne pas penser aux barrages. "On pense surtout à prendre les matchs les uns après les autres. C'est avec cette philosophie qu'on a réussi depuis l'entame de la saison, alors il ne faut pas en changer. Il faut d'abord être bons sur les matchs qui arrivent, avant de s'autoriser à penser aux phases finales." Ce vendredi soir, Vannes affronte Nevers, cinquième. En octobre dernier, lors du match aller, Vannes s'était imposé à Nevers 22-35. Les Nivernais, également efficaces à l'extérieur, arriveront avec beaucoup d'envie. "Ils seront revanchards étant donné qu'on a gagné chez eux. Ils voudront nous rendre la pareille. La semaine passée, ils ont perdu à domicile contre Grenoble. Perpignan et Biarritz qui étaient venus gagner chez nous, avaient la semaine précédente également perdu à domicile. On est averti et méfiant." Comme dit plus tôt dans cet article, Kévin Bly va quitter Vannes, club avec lequel il a débuté chez les pros, pour rejoindre Provence Rugby, actif ces derniers temps sur le marché des transferts. Enzo Selponi (Grenoble), Jérôme Dufour (Aurillac) et Lolohea (Nevers) ont signé la semaine dernière dans le club du Sud-Est. "Aix m'a contacté, le projet était intéressant. Il m'a convaincu. Il y a également d'autres raisons. C'est un choix qui peut paraître surprenant, mais mûrement réfléchi. Ça va être triste de quitter mes coéquipiers. Je serai toujours redevable au club." La météo a peut-être été un autre facteur décisif pour le départ de Kévin Bly à Aix. "Non. (Rires). Après, le beau temps et le terrain synthétique c'est agréable. Encore plus pour un ailier."