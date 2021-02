Pro D2. BIARRITZ. Les dirigeants de la principale association de supporters du club démissionnent !

Les membres du Comité Directeur d'Aupa BO, principale association de supporters du club, ont tous démissionné hier, à cause des remous médiatiques actuels.

Pro D2. Liquidation, délocalisation, fusion, le Biarritz Olympique face à un avenir incertainÇa cartonne à Biarritz ! En l'emportant contre Grenoble vendredi soir, les hommes du duo Nadau - Sowerby ont sécurisé en effet leur 3ème place du classement, qui leur promet vraisemblablement des phases finales tant attendues dans un peu plus de 9 journées. Pour autant, n'allez pas croire que tout va pour le mieux du côté d'Aguiléra. Alors qu'il était acté que l'écrin biarrot devait être réhabilité pour répondre aux normes prescrites, la mairie a finalement indiqué que le projet était trop coûteux pour les finances publiques. Ce qui pose d'énormes questions du côté du pays basque, à savoir est-ce que le club rouge et blanc va devoir se délocaliser ? Revoir ses ambitions à la baisse ? Changer foncièrement de modèle économique ?

En attendant et comme on l'apprenait ce samedi, "la tempête qui secoue le club actuellement et son tourbillon d'agitation et de pressions auront eu raison de notre investissement et de notre engagement", ont déploré les membres du Comité Directeur "d'Aupa BO" via un communiqué. Les "dirigeants" de la principale association de supporters de la ville (plus de 1000 fidèles) espèrent probablement faire réagir les principaux concernés en démissionnant, à l'image de ce qu'avaient fait les afficionados de l'OM il y a quelques jours. Il faut dire que le projet d'aménagement du plateau d'Aguilera était au centre de la dernière campagne électorale de la ville. Et la maire élue, Maider Arosteguy, est accusée par les supporters d'avoir "trahi" le club en enterrant le dossier porté par l'actionnaire majoritaire du club. Ambiance...