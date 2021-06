Pro 14. Mais, c'est quoi cet essai de fou du seconde ligne Ryan Baird ?! [VIDÉO]

Le seconde ligne irlandais Ryan Baird s'est amusé de la défense des Dragons pour un des plus beaux essais de l'année.

Qui a dit que les secondes lignes ne savaient pas courir ? Sûrement nous, on vous l'accorde. Ce week-end avait lieu la dernière journée de phase régulière du Pro 14. Le Leinster affrontait les Dragons et c'est une nouvelle victoire bonifiée pour le leader du championnat. Les Leinstermen terminent devant l'Ulster et le Munster. Le retour des supporters depuis le mois de février de l'année dernière a également donné du baume au coeur aux hommes de Leo Cullen.

Les 1200 supporters présents - dont 100 membres du personnel hospitalier - ont assisté à un match de qualité, avec un score final de 35 à 5. Dans tout ce spectacle, le seconde ligne Ryan Bird (1,83 m pour 107 kg) a éclaboussé le stade de son talent, sa vitesse et sa vision de jeu. Intelligent, il est au soutien de son demi de mêlée avant d'accélérer et de laisser tout le monde sur le carreau. L'étau se resserre, et sa vision de jeu lui demande de ralentir, chercher du soutien et avancer. Il en trouvera avant de revenir au soutien et aplatir un essai magnifique qu'il ne doit qu'à lui-même.