Premiership - Owen Farrell suspendu et privé de quart de finale de Champions Cup

L'ouvreur des Saracens Owen Farrell a été suspendu suite à son carton rouge reçu en Premiership. Il ne jouera pas face au Leinster en Champions Cup.

Premiership - Après cette tentative de décapitation, Owen Farrell n'échappe pas au rouge [VIDÉO]L'ouvreur des Saracens et du XV de la Rose Owen Farrell a été suspendu pour une durée de cinq matchs. Il ne pourra donc pas affronter le Leinster en quart de finale de la Champions Cup la semaine prochaine. Une sanction qui résulte d'un plaquage haut réalisé en Premiership face aux Wasps et pour lequel il avait été exclu. Il s'en tire plutôt bien puisque c'est la sanction maximale, à savoir dix semaines, qui avait été retenue dans un premier temps.



On ne reverra cependant pas Farrell en Premiership avant 2021 au mieux. En effet, cette sanction le prive des matchs de championnat face à Sale, Exeter et Bath. Pour rappel, les Sarries ont été sanctionnés et évolueront en deuxième division l'an prochain. On pourrait éventuellement le revoir en finale de la Coupe d'Europe avant les tests d'automne avec l'Angleterre. Notez que le jeune joueur des Wasps Charlie Atkinson, commotionné, ne pourra pas jouer pendant deux semaines suite au geste violent de Farrell. Lequel sera libre de jouer le 5 octobre.