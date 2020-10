Premiership - Exeter réalise le doublé Champions Cup/Championnat [VIDEO]

Au terme d'une finale qui ne voulait pas dévoiler le nom du champion, Exeter a finalement réussi à tirer son épingle du jeu.

Exeter Chiefs est le club en vogue depuis quelque temps. Avec la chute des Saracens, le rugby anglais connaît son nouveau chouchou, mais surtout, son nouveau champion. Seulement 10 jours après le sacre de champion d'Europe face au Racing 92, les Chiefs avaient encore un dernier rendez-vous : la finale de Premiership.

Les Anglais ont décidé de terminer leur saison arrêtée par la Covid, et la finale se jouait ce week-end entre Exeter et les Wasps. Si les Wasps ont connu une préparation perturbée par des cas positifs au coronavirus, ils ont tout de même délivré un match costaud. Dès le début du match, Exeter a montré ses ambitions et sa qualité de jeu. Si ce sont les Wasps qui ouvrent le score par une pénalité, les Chiefs n'ont pas attendu pour répondre d'un essai d'Henry Slade après une prise d'intervalle à pleine vitesse. La pluie ne décourage pas les deux équipes à envoyer du jeu, jusqu'à l'essai de Jacob Umaga bien lancé par son numéro 9 Robson. Les fautes se multiplient et face à une équipe comme Exeter, tout se paie. Score final : 19 à 13 et Exeter se paie le doublé Europe/Championnat.