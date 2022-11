Pourquoi le match des Barbarians français face aux Fidji sera attentivement suivi par Fabien Galthié ?

Les Barbarians français affrontent la sélection des Fidji ce samedi à 15 heures. Une sélection avec de nombreux jeunes joueurs tricolores qui pourraient rejoindre les Bleus.

🤩 𝐑𝐮𝐠𝐛𝐲 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐞

🏉 À Lille, les Babaas affrontent les Fidji dans un match amical où le jeu sera roi !

💻 RDV dès 14h30 en direct sur https://t.co/XYTZIbGEQc et https://t.co/PWTXe62d0c gratuitement !@Barbarian_RC @RCTofficiel @fijirugby #rugby #BaaBaas pic.twitter.com/XI4xui8s2Q — 🏉RUGBYZONE.TV - Le meilleur du Rugby 📺 (@RugbyZoneTV) November 19, 2022

Les Barbarians français affrontent la sélection des Fidji ce samedi à 15 heures. C’est au stade Pierre-Mauroy de Lille que les deux équipes seront en démonstration. Présent dans le décor rugbystique depuis les années 80, quel est cette équipe très spéciale ayant vu passer les plus grands joueurs de l’Hexagone et du monde entier. Des figures étrangères du Top 14 ont ainsi pu enfiler la tunique bleue comme Chris Masoe, Sitiveni Sivivatu et Benjamin Urdapilleta. Invités lors du SuperSevens, les Baabaas sélectionnent aussi des joueurs issus d'équipes de Pro D2, de Fédérale 1 ou encore d’équipe espoir. À l’intérieur du club, la création d’une équipe féminine a longtemps été dans les cartons. Depuis l’année dernière, une sélection féminine existe, les Barbarianes françaises. "C'est une pierre qui manquait à l'édifice du Barbarian Rugby Club, désormais heureux de compter dans ses rangs des joueuses qui n'auront qu'un seul but : pratiquer un jeu qui se rapproche des traditions, où la victoire n'est pas une fin en soi, où l'attaque devient la motivation principale", commentait les Barbarians dans leur communiqué.

L’amour du rugby

Ce club, c’est son président et icône du sport français qui en parle le mieux dans le livre Barbarians rugby club : La légende continue. Pour Jean-Pierre Rives : « Le B.R.C. est un club de rugby, mais un drôle de club. Il n’a ni stade, ni terrain d’entraînement, ni obligation de participer à une compétition régulière, ni joueur sous contrat, ni même la moitié d’un kiné. Et pourtant il est affilié à la FFR et reconnu d’utilité publique. » Hors de la pression de leur championnat respectif, les joueurs n’ont qu’un seul but : s’amuser en jouant un rugby qu’ils aiment tant. Lors de ces rencontres, ce sont les valeurs qui sont mises en avant, la victoire, c'est du bonus. Comme un symbole, les chaussettes des sélectionnés sont celles de leur club. Cela permet de ne pas oublier d’où l’on vient, c’est ce qu’affirme Jean-Pierre Romeu ancien demi d’ouverture : « Chez nous, tu viens avec tes chaussettes, et tu partages le reste ! »

La composition des Fidji :



Tuicuvu

Wainiqolo, Waisea, Ravouvou, Habosi

Volavola, Kuruvoli

Kamikamika, Mata, Nasilasila

Mayavanavanua, Ratuniyarawa

Saulo, Matavesi, Mawi



Remplaçants : Ikanivere, Natave, Tagi, Dolokoto, Dyer, Matawalu, Cocagi, Maqala

Une chance de briller pour les futurs Bleus

Les Barbarians français peuvent être considérés comme la deuxième équipe de France. La mise à disposition des joueurs est encadrée par la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby. Ce sont le plus souvent des Tricolores issus du Top 14 qui composent les Baabaas. Et non des moindres puisque nous avons déjà vu chez les Baabaas un certain Antoine Dupont lors de ces débuts à Castres, Gabriel Lacroix avant sa retraite prématuré ou encore Antonie Claassen. Fabien Galthié a d'ailleurs précisé cette semaine en conférence de presse qu'il regardera avec attention le match de samedi compte tenu des joueurs qui ont été retenus. Certains ont déjà été appelés à Marcoussis tandis que d'autres pourraient rejoindre le groupe France prochainement. On pense notamment au Toulousain Alexandre Roumat, titulaire en troisième ligne. Notez que la rencontre sera diffusée gratuitement sur RCT Play, la chaîne vidéo du RC Toulon, et Rugbyzone.

La composition des Barbarians français :



Bielle-Biarrey

Nakaitaci, Parisien, Tauzin, Bonneval

(o) Barré, Machenaud (cap.)

Zegueur, Roumat, Tixeront

Kornath, Tanguy

Azar, Tarrit, Bibi Biziwu



Remplaçants : Velarte, Brennan, Joly, Maximin, Le Corvec, Pélissié, Smaïli, Popelin