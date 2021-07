POINT TRANSFERTS. Gunther en Pro D2, un Américain à Rouen, Mogg aux Brumbies

On fait le point sur les annonces officielles et les rumeurs qui agitent le marché des transferts cette semaine en Top 14 en Pro D2.

Stade Toulousain

L'Argentin Juan Cruz Mallia serait en passe de prolonger avec le champion de France. Le 3/4 avait rejoint le Stade en qualité de joueur additionnel jusqu’au terme de la saison 2020-2021, mais il s'est bien intégré au groupe. Permettant notamment à Toulouse de remporter la Coupe d'Europe.



Retour aux Brumbies pour Jesse Mogg. L'Australien quitte la Section pour retrouver le club qu'il avait quitté en 2015.

Prolongation de deux ans du centre Pierre Boudehent avec le Stade Rochelais. Il intègre par la même occasion le groupe pro.

La Rochelle

Vu face aux All Blacks, le pilier Mesake Doge jouer pour les Dragons l'année prochaine. Il n'a pas été conservé par le CAB.



Selon le Midol, le demi de mêlée Hugo Verdu jouera pour Nice en Nationale.

Vannes

Le 2e ligne anglais Myles Edward, formé au Stade Rochelais, est arrivé à Vannes en provenance des Wasps. Notez que le 3e ligne Laijiasa Bolenaivalu quitte le RCV pour Nice.



Signature pour trois ans du 3e ligne Pierrick Gunther en provenance de Pau. Notez que Jérôme Filitoga intègre le staff pour s'occuper de la mêlée.



Rouen

Testé par Pau en 2017, l'Américain Psalm Wooching (3e ligne) jouera à Rouen cette année.

Nationale

Valence-Romans

Prolongation du 2e ligne François Uys pour une saison de plus.

Gloucester Rugby a confirmé que le demi de mêlée Ben Meehan rejoindrait les Cherry and Whites. Signature également du pilier Harry Elrington, du deuxième ligne Will Britton et du 3e ligne international namibien Wian Conradie.



Wasps

Les Wasps ont recruté l'entraîneur anglais Ed Robinso, vu sous les ordres d'Eddie Jones avec le XV d'Angleterre. Le jeune centre Will Simonds a prolongé son contrat.



Les Leicester Tigers ont recruté l'arrière très polyvalent Dan Lancaster en provenance de Leeds Tykes.

Rebel

En vue face aux Bleus, Marika Koroibete jouera au Japon (Wild Knights) l'année prochaine.