Péréquation, poules de 7, pas de phases finales : quel avenir pour la Nationale ?

La Nationale a connu également l'arrêt de son championnat. Mais quel avenir pour les clubs et la reprise ?

La nouvelle compétition de Nationale du rugby français, passerelle entre la Fédérale 1 et la Pro D2 ne détiendra pas de dérogation pour continuer son championnat. Si de la 4e série à la Fédérale 2, toutes les compétitions ont été arrêtées car considérées à juste titre comme "amateur", la Fédérale 1 et la Nationale attendaient le verdict de la FFR et du gouvernement. Pourtant, seuls Albi, Suresnes, Massy et Nice ont voté pour la poursuite de la compétition.

Benoît August, président de Dax, s'est exprimé au Midol sur les raisons de cet arrêt, mais également, sur l'avenir de cette compétition et les nouvelles formules étudiées. N'étant pas inclus dans le dispositif permettant aux clubs professionnels de pratiquer, les clubs de Nationale ont tout de même été consultés afin de savoir s'ils désiraient une dérogation. Mais ce passe-droit n'autorisait pas le public à venir assister aux rencontres. Pour Benoît August, "c'était se tirer une balle" que de jouer à huis clos, quand on connaît les besoins de la billetterie pour un club. De plus, aucune aide n'aurait été versée aux clubs alors qu'avec l'arrêt du championnat jusqu'au 10 janvier, les clubs de Nationale pourront bénéficier du chômage partiel durant le mois de confinement, jusqu'au 1er décembre.

Cette reprise en 2021 pose problème pour le format actuel de la compétition. Comme l'explique August, les rencontres termineraient fin juillet, pour une reprise en août en Pro D2 : "tous les clubs engagés dans cette compétition ont tous plus ou moins cette ambition de monter". Les petits groupes de travail sont à l'étude de plusieurs solutions, avec comme nerf de la guerre les points déjà acquis : doivent-ils être oubliés ? Ou sont-ils à garder pour la suite ?

"Certains ont évoqué le gel des points à la 7e journée avec une péréquation pour les matchs non joués et reprise directement sur les matchs retours en enlevant les phases finales". Il se pourrait donc qu'une péréquation ait lieu sur les matchs allers, avec une reprise normale pour les matchs retours, sans phases finales. Les meilleurs monteraient donc en Pro D2, et les derniers du championnat rejoindraient la Fédérale 1. L'autre possibilité est la création de 2 poules de 7, avec phases finales au bout. Mais les points déjà acquis sont la grande question de cette solution. Pour Benoît August, les points déjà acquis doivent être pris en considération, car ce serait "une injustice" pour les clubs qui sont en tête.