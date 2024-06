PARIS SPORTIFS RUGBY. Toulouse et Bordeaux favoris, prédictions et cotes à surveiller pour les demi-finales

Les Toulousains partent favoris après une saison de domination. Les Bordelais jouent à domicile contre des Parisiens performants en déplacement.

Entre des Toulousains décidés à retrouver la finale pour s'offrir un éventuel second doublé. Et des Maritimes revanchards après celle perdue l'an passé face à ce même adversaire. Ce match promet d'être mémorable. Les Rochelais ne sont pas favoris. Et pour cause, Toulouse a dominé durant toute la saison. Et reste sur plusieurs succès lors des matchs couperets face à cette formation.

On espère cependant que cette première demie sera à la hauteur des joueurs présents sur le pré et des attentes des supporters. Tous les ingrédients sont réunis pour voir une belle partie. A condition que la pluie ne s'invite pas à la fête. Si tel est le cas, la meilleure attaque du championnat devrait faire feu de tout bois. Et vu ce qu'ont montré les Rochelais à Toulon, les scores peuvent être élevés.

La cote à suivre : victoire de Toulouse et plus de 49,5 points inscrits, 2,30

Paris vs Bordeaux

Ce samedi, les Bordelais joueront devant leur public. Un avantage énorme à ce stade de la compétition. Surtout face à des Parisiens qui, sans être exceptionnels cette saison, ont trusté les premières places. Un classement qu'ils doivent en partie à leurs performances en déplacement. Avec six succès à l'extérieur, Paris a dominé la concurrence.

Les Girondins sont donc prévenus. Ils n'ont pas envie de connaître le même scénario que face aux Harlequins dans le cadre de la coupe des champions. Pour cela, ils se doivent de prendre le score dans le premier acte. Sous peine de rester sous la menace d'un adversaire qui, on l'a dit, sait comment gagner en terre hostile.

La cote sûre : Bordeaux en tête à la pause, cote à 1,48

Blues vs Chiefs

Ce n'était pas forcément l'affiche que l'on attendait pour cette finale du championnat de l'hémisphère sud. Et pour cause, la franchise de Waikato avait terminé la saison à la quatrième place. Concernant celle d'Auckland, elle avait clairement montré sa volonté de se hisser à ce stade de la compétition avec seulement deux revers cette saison.

Les Blues sont donc favoris. Mais tout est possible lors d'une finale. Après la nette domination des Crusaders dans cette compétition, ces franchises ont l'occasion de remontrer sur la première marche. Si les Bleus ont remporté le Super Rugby Trans-Tasman en 2021, leur dernier titre en Super Rugby remonte à 2003. Quant aux Chiefs, il date de 2013.

La cote audacieuse : succès des Chiefs cote à 2,70

