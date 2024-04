PARIS SPORTIFS. La remontada rochelaise à 3,60, le Racing à 6,50, les cotes audacieuses

Découvrez les cotes clés des chocs du week-end : Toulouse reçoit le Racing, Lyon défie les Bulls, la Rochelle face aux Stormers, et plus encore. Qui triomphera ?

Lyon n'a pas la cote

Le hasard du classement et des performances voient Lyon retrouver les Bulls en 8e de finale de la coupe des champions. Lors de la première journée, les Lyonnais avaient eu toutes les peines du monde à dominer les Sud-Africains à Gerland. Samedi, Lyon sera en terres hostiles. Les pronostiqueurs ne donnent pas cher de la peau du LOU avec une cote à 6,75 contre 1,04 pour la franchise locale. En décembre 2022, les locaux avaient déjà pris le meilleur sur la formation française, 42 - 36. Et l'on sent que le résultat devrait être le même ce week-end. Lyon n'ayant pas vraiment la tête à cette compétition en raison de son classement en championnat.

La cote à suivre : cote à 1,96 pour une victoire des Sud-Africains avec 20 points ou plus d'écart (Bulls - 19,5)

La revanche ou la sortie pour la Rochelle ?

Les Rochelais ont connu une première partie de saison compliquée. Après deux revers de rang en autant de match au mois de décembre, les Maritimes avaient relevé la tête. En terminant à la troisième place de leur groupe, ils retrouvent les Stormers en 8e. Cet hiver, les doubles champions en titre avaient réalisé un bon match. Avant de voir les locaux s'imposer d'un petit point. Cette fois-ci, les Rochelais n'auront pas de deuxième chance. Ils doivent s'imposer pour rester en course. S'ils sont favoris chez notre partenaire, la tâche ne sera pas facile pour autant.

La cote à suivre : cote à 5,60 pour un avantage des Stormers à la pause puis un succès rochelais

Bordeaux doit jouer à son meilleur niveau

Les Bordelais ont régalé durant toute la phase de poules. Avec 17 points au compteur et un seul revers, ils ont dominé leur groupe. Mais la suite de la saison a été plus compliqué pour la formation girondine. Sans une partie des ses cadres, elle a eu du mal à enchaîner. Heureusement, les internationaux sont de retour pour la plupart. Pour s'imposer face aux Anglais, Bordeaux devra jouer son meilleur rugby comme cela avait été le cas en janvier dernier avec un très large succès 55 à 15. Les Sarries ne sont plus aussi dominateurs que par le passé, mais ils sont toujours une équipe difficile à manoeuvrer.

La cote à suivre : cote à 3,70 pour une victoire de Bordeaux-Bègles gagne de 1 à 7 points.

Toulouse en impose

Quatre matchs, quatre victoires, quatre bonus offensifs, Toulouse n'a pas fait dans la dentelle lors de la phase qualificative. Mais une nouvelle compétition démarre avec les rencontres éliminatoires. Un revers annihilerait tous les efforts de l'hiver. Les Toulousains ont bien conscience que tout peu s'arrêter. Et s'ils sont largement favoris chez les pronostiqueurs, ils ne prennent pas leur adversaire à la légère. L'important, c'est la victoire. Mais ils veulent aussi gagner avec la manière, en attaque comme en défense.

La cote à suivre : si vous aimez les outsiders, la cote du Racing 92 est à 6,50

Des Irlandais en quête de titre

Les Irlandais, bien que titrés dans le Tournoi, court après un titre continental depuis 2018. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Finalistes en 2019 contre les Saracens, puis en 2022 et 2023 face aux Rochelais, ils restent sur trois revers de rang. Et ce, alors même qu'ils faisaient partie des grands favoris pour soulever le trophée. Ont-ils appris de leurs erreurs passées ? Ce week-end, ils retrouvent des Anglais qu'ils ont déjà battus lors de la phase de poules. A domicile, ils ne devraient pas faire dans la demi-mesure.

La cote à suivre : cote à 3,20 si D.Sheehan et H. Keenan marque chacun un essai

