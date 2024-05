PARIS SPORTIFS RUGBY. DES VICTOIRES EN PAGAILLE À DOMICILE ? LA ROCHELLE POURRAIT ETRE LA SURPRISE

Pour la 23ᵉ journée de championnat, bon nombre d'équipes partent en tant que favoris à domicile. Voyons voir les meilleures cotes et les surprises probables.

C'est l'une des plus belles affiches de cette 23ᵉ journée, Bordeaux, qui est troisième, reçoit le finaliste de la saison passée, La Rochelle. Si les deux équipes sont désormais éliminées de la Coupe d'Europe, elles vont regrouper toutes leurs forces pour le championnat de France.

Bien installé dans le Top 6, Bordeaux devrait logiquement voir les phases finales cette saison. En revanche, de l'autre côté, La Rochelle est cinquième et sous la menace de Toulon, Perpignan et même Castres. Néanmoins, les Rochelais sont désormais au complet, et vont se déplacer avec le couteau entre les dents. Pour cette rencontre, la rédaction pense que les Maritimes sont en capacité de vaincre les Bordelais.

La cote à suivre : si vous êtes joueurs, la cote pour un succès de La Rochelle hors de ses bases est à 3,25.

Perpignan vs Clermont

Les Catalans sont en mission pour cette fin de saison, et si le maintien est désormais une certitude, l'optique d'une qualification en phase finale est possible. En face, Clermont n'est pas passé loin d'une finale européenne. Face aux Sharks, les Auvergnats ont perdu le fil du match en deuxième période, mais ont montré de belles intentions offensives.

Ce revers met un coup de plus derrière la tête des Clermontois, et dans l'antre bouillant des Perpignanais, la tâche s'annonce plus que compliquée. L'ancienne équipe du manager de l'USAP n'est pas performante hors de ses bases, et nous nous attendons à un match à sens unique.

La cote à suivre : si vous êtes joueurs, la cote pour un succès de Perpignan de plus de 13 points est à 2.

Match de ciel et blanc entre le Racing 92 et Bayonne ! Si sur le papier les Franciliens partent favoris, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise des Basques. Bayonne va jouer son maintien, car avec 44 points et une douzième place, le danger plane.

En plus de cela, la rencontre ne se jouera pas dans l'arène habituelle du Racing 92, mais dans le stade de l'AJ Auxerre. Nous connaissons la malédiction des matchs délocalisés, et le Racing 92 pourrait en subir les conséquences.

La cote à suivre : si vous êtes joueurs, la cote pour une défaite de Bayonne de moins de 11 points est de 1,76.

