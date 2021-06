Owen Farrell absent, la pépite Marcus Smith appelée avec le XV de la Rose

A 22 ans, la pépite anglaise Marcus Smith va (enfin) pouvoir goûter aux joies du rugby international. Eddie Jones l’a convoqué dans sa liste estivale.

Il aura donc fallu attendre une liste amputée de certains cadres pour voir Marcus Smith revêtir le maillot blanc frappé de la Rose. Ce lundi 28 juin, Eddie Jones révélait la liste finale des joueurs qui affronteront le Canada et les USA début juillet. Absents de ce groupe, Owen Farrell, parti avec les Lions Britanniques, et George Ford, non appelé, semblent laisser une voie royale au jeune joueur. Récent champion d’Angleterre, le maître à jouer des Harlequins a toutes les cartes en main pour convaincre son sélectionneur de lui laisser une place dans le futur du XV de la Rose.

Une décision que certains supporters attendaient de longue date. À seulement 22 ans, Marcus Smith impressionne déjà depuis quelques saisons outre-manche. Depuis la saison 2017/2018 plus particulièrement. Grand artisan du titre de champion des Quins, il atteint durant les phases finales le stade des 1 000 points avec le club de la banlieue londonienne. Sa vision du jeu et ses qualités techniques lui avaient par ailleurs déjà permis de participer à certaines séances d'entraînement de l’équipe d’Angleterre. Sans pour autant être appelé en match officiel. En 2017, Eddie Jones évoque que malgré sa présence à l'entraînement, il sera “traité comme un apprenti”. Néanmoins, le joueur né aux Philippines a déjà évolué avec l’équipe U20 anglaise.