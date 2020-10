On vous dit pourquoi Charles Ollivon pourrait entrer dans l'histoire samedi soir

Le capitaine et 3e ligne du XV de France Charles Ollivon a déjà inscrit quatre essais dans le Tournoi 2020. Il pourrait terminer meilleur marqueur du 6 Nations.

Dernière journée décisive dans ce Tournoi des 6 Nations 2020. Ce week-end, on saura qui de l'Irlande, la France ou l'Angleterre sera titrée. Tous les points vont compter puisque le XV du Trèfle ne possède qu'une longueur d'avance sur les deux autres nations en lice pour le titre. Pour les Bleus, la victoire est impérative. Ils seraient aussi avisés de prendre le bonus offensif et d'inscrire un maximum de points. Car on peut compter sur les Anglais pour en faire de même face aux Italiens. Car il y a un scénario qui est favorable aux Tricolores dans cette éventualité. Pour ce faire, le XV de France pourra compter sur son capitaine et troisième ligne Charles Ollivon. Après quatre matchs, le Toulonnais est le meilleur marqueur de la compétition.

🏉🏉🏉🏉



Avec 4 réalisations, le capitaine 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐎𝐥𝐥𝐢𝐯𝐨𝐧 est pour l'instant le meilleur marqueur d'essai de ce #SixNations 2020 ! Pensez-vous qu'il puisse à nouveau frapper samedi contre l'Irlande au @StadeFrance ! 🤔🇫🇷 #FRAIRL #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/OI0vWaDFkL — France Rugby (@FranceRugby) October 29, 2020

On n'avait pas vu un Français dans cette position depuis un certain Imanol Harinordoquy lors du Tournoi 2004. Le Basque avait terminé meilleur marqueur avec le Gallois Rhys Williams et l'Anglais Ben Cohen. Notez que c'est également un autre 3e ligne qui en deuxième position. Ce qui est également rare, c'est de voir un avant dominer ce classement. Généralement, le titre honorifique revient à un ailier. C'est arrivé sept fois depuis 2010. En 2017 néanmoins, le 3e ligne irlandais CJ Stander s'était invité à la fête des 3/4 avec trois essais au compteur. La série d'Ollivon est toujours en cours et il pourrait très bien être le premier avant et 3e ligne à terminer meilleur marqueur du Tournoi en solitaire depuis le passage du 5 au 6 Nations. Il pourrait aussi s'inviter dans le cercle très fermé, et jusqu'ici réservé aux 3/4, de ceux qui ont marqué cinq essais et plus dans une seule édition du Tournoi.

Meilleur marqueur du Tournoi depuis 2010 :