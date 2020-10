XV de France : Les 4 scénarios pour que le XV de France remporte le Tournoi

Les Bleus jouent la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2020 ce week-end face à l'Irlande. Une victoire dans le Tournoi est-elle possible ?

Le Tournoi des 6 Nations 2020 n'est pas terminé et plusieurs équipes sont en course pour le remporter : l'Irlande, l'Angleterre l'Ecosse et la France. Si le XV de France n'a manqué qu'une journée (la 5e), l'Irlande devait encore jouer la 4e journée face à l'Italie. Il ne reste donc que 3 matchs : Galles vs Ecosse, Italie vs Angleterre et France vs Irlande. Mais depuis le mois de mars, est-ce possible de voir une victoire des Bleus dans le Tournoi ?

Malheureusement, les Anglais sont en meilleure position pour soulever la coupe et la victoire de l'Irlande (50 à 17) sur l'Italie éloignent encore plus la possibilité de victoire finale. Les Irlandais sont actuellement premiers du classement avec 1 seul petit point d'avance sur l'Angleterre et la France. Dans ce trio de tête qui se bataille le Tournoi, tout le monde n'a pas le même tirage. Le XV de France affrontera l'Irlande dans le match de la dernière journée, tandis que le XV de la rose se déplacera à Rome, dans un match déséquilibré face à un adversaire qui ne les a jamais battu. De plus, depuis 2013, les Anglais ont à chaque fois pris le bonus face à l'Italie... Le XV de France jouera le dernier match du Tournoi à 21h05, ils seront donc fixés sur leur avenir et les objectifs à atteindre sur ce match avec un Angleterre vs Italie qui se jouera dans l'après-midi.

Et en cas d'égalité ? Ce seront deux autres critères qui rentreront en compte : la différence de points et le nombre d'essas inscrits. Le match face au Pays de Galles a permis aux Bleus d'être à +13 points contre + 15 pour les Anglais. Au niveau des essais, les Bleus sont allés 4 fois à dame de plus que nos voisins british (13 essais contre 9).

Les 4 scénarios possibles