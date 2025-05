''On a peur de Northampton'' : Yannick Bru met les choses au clair avant la finale de la Champions Cup

Yannick Bru garde la tête froide avant la finale : pas question de fanfaronner, l’UBB avance avec humilité face à Northampton. ''On peut aussi prendre une grosse claque''.

Ce samedi à 15h45, l'UBB dispute la première finale européenne de son histoire. Un moment fort, fondateur même, que Yannick Bru aborde avec lucidité, loin des discours pompeux.

Pour lui, pas question de porter le poids des attentes : "On n'a pas envie de se charger les épaules avec les attentes des autres, on n'en est pas responsable. On est juste responsable de ce qu'on va livrer samedi."

"On est plus légitimes, mais on n’est pas à l’abri"

Après le quart perdu face aux Harlequins l'an passé, Bordeaux revient plus armé, plus mature : "L'année dernière, c'était un apprentissage. Aujourd'hui, c'est une deuxième finale, on sent qu'on est plus légitimes." Mais Bru le répète via L'Equipe : ce n'est pas encore un club à étoiles. "On est une équipe qui n'a pas de trophée dans l'armoire, qui a fait un apprentissage la saison dernière, qui est dans une saison de confirmation." La finale face aux Saints de Northampton s'annonce donc aussi intense qu'incertaine. Et si l'infirmerie anglaise est bien remplie, l'UBB ne se voit pas favorite pour autant. "On peut aussi prendre une grosse claque dans la figure, qu'on n'est pas à l'abri, donc on n'a pas le loisir d'être trop confiants."

Northampton : du vécu, du jeu, du caractère

Yannick Bru ne le cache pas, il craint Northampton. Pas pour faire du bluff, mais parce qu’il respecte le vécu et le profil des Saints : "C’est une équipe de haut niveau, résolument tournée sur les efforts, avec un état d’esprit et une solidarité incroyables, et une force de frappe offensive de très haute qualité." Une équipe qui a déjà goûté au sommet en 2000, et échoué tout près du but en 2011.

"On a peur de Northampton, vu ce qu'ils ont accompli mentalement, techniquement." conclut Bru, avec humilité. Battre le Leinster de cette manière sur sa pelouse, ce n'est pas donné à tout le monde.

Le message est clair : il faudra un match XXL pour espérer soulever la coupe. Rien n’est écrit d’avance, mais Bordeaux a une vraie carte à jouer. Reste à livrer.