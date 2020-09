Offloads, mètres gagnés, personne ne fait aussi bien que Toulouse, mais attention aux Chiefs

Les chiffres à connaître avant la demi-finale de Champions Cup ce samedi entre Exeter et Toulouse.

12 En battant l' Ulster Toulouse s’est qualifié pour les demi-finales pour la 12e fois. Le record est détenu par le Munster avec 14 participations. En revanche, c'est la première fois que les Chiefs accèdent à ce stade de la compétition. Il y a clairement une différence d'expérience.





L'EPCR nous apprend que "Exeter a remporté cinq de ses six derniers matchs face à des équipes de TOP 14 en Champions Cup, dont les trois derniers. Toulouse a de son côté remporté ses six derniers matchs face à des clubs de Les hommes d'Ugo Mola ont remporté leurs 7 derniers matchs de Champions Cup . Une série que le club avait déjà réussi à cinq reprises par le passé. Cependant, Toulouse n'a réussi qu'une seule fois à améliorer cette série : entre les saisons 2009/2010 et 2010/2011 avec 11 succès de rang. Faut-il y voir un signe ?L'EPCR nous apprend que "Exeter a remporté cinq de ses six derniers matchs face à des équipes de TOP 14 en Champions Cup, dont les trois derniers. Toulouse a de son côté remporté ses six derniers matchs face à des clubs de Premiership dans la compétition."

Toulouse a cependant de sérieux arguments offensifs pour remporter sont 8e voire son 9e match européen d'affilée. En effet, avec en moyenne 481 mètres gagnés par match, le Stade domine les autres équipes dans cette catégorie. Dupont et ses coéquipiers aiment aussi faire vivre le cuir avec 12,3 offloads par match. Personne ne fait aussi bien.

Malgré tout, le Stade Toulousain n'est pas la meilleure attaque à l'extérieur avec seulement 24 points marqués en moyenne et 2,67 essais inscrits comme le souligne les Stats de Phil. Là où le quadruple champion d'Europe excelle en revanche, c'est la défense : 1,33 essais encaissés et seulement 15 points laissés aux adversaires. Mais à domicile, les Chiefs font encore mieux avec 14,25 points encaissés. Ce qui en fait l'une des meilleures défenses de la Champions Cup à domicile, derrière Toulouse, notamment. On a donc deux grosses défenses qui auront un grand rôle à jouer. A ce titre, Jonny Gray affiche une moyenne de 19,8 plaquages réussis par match en Champions Cup cette saison, plus que tout autre joueur ayant disputé plus de deux rencontres.

Les Toulousains sont prévenus, Exeter à domicile, c'est 35 points passés aux visiteurs. Les Chiefs peuvent compter sur Joe Simmonds "qui affiche le meilleur taux de réussite comme buteur cette saison parmi les joueurs qui ont réussi plus de 5 coups de pied placés (94%, 30/32)." Il totalise 69 points mais Ramos a fait mieux avec 77 points et 31 coups de pied placés (21 pénalités et 10 transformations). Soit le meilleur total devant Simmonds.

Cheslin Kolbe vs Jack Nowell, deux ailiers pour un seul costume de facteur X